Bueu reclama más apoyo de Augas de Galicia para mejorar las infraestructuras hídricas y reducir la dependencia del Lérez

Un mayor apoyo para mejorar las infraestructuras y dotar de mayor autonomía hídrica a los concellos, reduciendo la dependencia del río Lérez. Esa es la petición formulada este mediodía por el Concello de Bueu a Augas de Galicia en la reunión que el ente de la Xunta de Galicia mantuvo con los concellos que se abastecen en la cuenca ante la alerta por sequía, y en la que, además del buenense, participaron los de Marín, Poio, Pontecaldelas, Pontevedra, Sanxenxo y Vilaboa. Tanto el alcalde del municipio morracense, Félix Juncal, como el concejal responsable del área de Aguas, Celso Dopazo, insistieron en reclamar inversión para incrementar las posibilidades de almacenaje de Bueu, toda vez que «cada año se repite la misma situación y esta reunión debería servir para ir más allá de medidas estacionales».

La intervención de los responsables buenenses apuntó directamente al consorcio de concellos por el agua, «un órgano que habría que activar y que nos debería servir para incrementar las reuniones a lo largo del año y no solamente cuando estamos inmersos en el problema de la sequía». En este sentido, apuntó una serie de medidas correctoras para poder atajar o al menos mitigar los efectos de la sequía, lamentablemente recurrentes en los últimos años. Así, propusieron la posibilidad de que los concellos cuenten con un mayor número de captaciones con las que poder incrementar su caudal y su almacenaje, además de buscar una eficacia superior en la gestión de los recursos hídricos. «Esto redundaría en un beneficio para los concellos y nos permitiría resolver no solamente lo inmediato, sino también sentar las bases con diversas alternativas y posibilidades reales», manifestaron, antes de añadir que «para eso, Augas de Galicia tiene que ser más activa».

El encuentro de hoy sirvió para acordar la constitución de una comisión gestora que impulse una futura mancomunidad de abastecimiento, un organismo que estaría llamado a mejorar la resiliencia del sistema hídrico ante posibles escenarios de escasez como el que se está padeciendo actualmente, pero también a avanzar de cara a una gestión más eficiente, sostenible y equitativa de los recursos hídricos. Los diferentes concellos ya designaron a sus representantes en esta citada comisión.

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, aseguró que el acuerdo supone «un avance importante» para poner en marcha una herramienta de coordinación supramunicipal «que debe ser la base de un nuevo modelo de abastecimiento más moderno, eficaz y resiliente que el actual». La idea no es otra que los siete concellos que comparten la captación del Lérez tengan una estructura estable de gobierno que facilite la toma coordinada de decisiones para gestionar este recurso, tanto en situaciones de sequía como en otras de normalidad.

Augas de Galicia ofreció asimismo a los alcaldes y concejales participantes el apoyo y asesoramiento del Gobierno Galego durante el proceso de constitución de todo el organismo. Además, avanzó que la Oficina Técnica da Seca se volverá a reunir dentro de un par de semanas para analizar la evolución de la situación en el Lérez y el resto de la demarcación, así como para adoptar las decisiones oportunas en aplicación del Plan da Seca de Galicia-Costa.

El concello valorará nuevas medidas

Bueu ya activó esta semana algunas medidas ante la situación de alerta activada por Augas de Galicia por la sequía en la cuenca del Lérez. Las primeras fueron el corte de agua en las duchas y lavapiés de las playas, a excepción de las de Area de Bon, Lagos y Mourisca, toda vez que estos arenales cuentan con pozos propios. También se restringió el excesivo uso de agua en todas las actividades como los baldeos y el riego de los jardines, manteniéndose solo aquellos que se hagan con agua de las fuentes.

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El gobierno local incide en la necesidad de reducir los consumos y apela a la ciudadanía a limitar aquellos usos que no sean imprescindibles, como el riego o el llenado de piscinas. Asimismo, se han solicitado a FCC Aqualia los datos diarias de caudal captado y suministrado para valorar las circunstancias y estudias otras medidas en caso de que sean necesarias.