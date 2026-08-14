Bueu habilita un nuevo parking en As Lagoas y supera ya las 700 plazas públicas

El Concello de Bueu ha abierto esta semana una nueva zona de estacionamiento en el entorno de As Lagoas y eleva hasta más de 700 las plazas públicas ofertadas en diferentes espacios a lo largo de todo el municipio. El nuevo aparcamiento ocupa el lugar donde se ubicaba el antiguo skate park y cuenta con una capacidad máxima para 37 vehículos, que estarán plenamente operativas tras el verano, una vez se finalice el desmontaje del último elemento que queda pendiente.

El gobierno local aprovechó los avances en las obras del parque Urbano Lugrís para acelerar la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio, ante el notable incremento de población y de vehículos que el municipio ha experimentado este verano. Una vez finalice la época estival, más allá de retirar el último obstáculo, se procederá al pintado y acondicionamiento final del lugar.

Según los cálculos del concello, la ejecución del proyecto del parque Urbano Lugrís hará que en su zona central el número de estacionamientos se reduzca de los 80 actuales a los 61. Sin embargo, esa merma de plazas se compensará con el nuevo espacio habilitado, elevando la cifra total a cerca del centenar en zonas urbanas. Más allá de los de As Lagoas el concello cuenta con zonas gratuitas de aparcamiento en Ramón Bares, Pescadoira, Castelao, Rosa dos Ventos, dos en el entorno de la piscina, en la subida a Outeiro, en el pabellón Pablo Herbello, junto al IES Illa de Ons y en la calle López Cortizo, entre otros.

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«Superamos las 700 plazas en zonas urbanas», presume el alcalde buenense, Félix Juncal, que subraya la obsesión del concello por incrementar sus espacios. «Es una preocupación constante para el gobierno local, y cada año conseguimos poner alguno nuevo en funcionamiento», sentencia.