Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A XeitosaDerribo silos puerto de VigoVertidos fecales ríaCampeón de Europa a los 75Césped BalaídosMuere Víctor Coyote
instagramlinkedin

Dotaciones

Bueu habilita un nuevo parking en As Lagoas y supera ya las 700 plazas públicas

El espacio está situado en el antiguo skate park y tendrá capacidad para 37 vehículos | El pintado y los últimos detalles se acometerán tras el verano

Nuevo espacio de aparcamiento en As Lagoas, ocupado por los vehículos.

Nuevo espacio de aparcamiento en As Lagoas, ocupado por los vehículos. / Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

César Collarte

Bueu

El Concello de Bueu ha abierto esta semana una nueva zona de estacionamiento en el entorno de As Lagoas y eleva hasta más de 700 las plazas públicas ofertadas en diferentes espacios a lo largo de todo el municipio. El nuevo aparcamiento ocupa el lugar donde se ubicaba el antiguo skate park y cuenta con una capacidad máxima para 37 vehículos, que estarán plenamente operativas tras el verano, una vez se finalice el desmontaje del último elemento que queda pendiente.

El gobierno local aprovechó los avances en las obras del parque Urbano Lugrís para acelerar la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio, ante el notable incremento de población y de vehículos que el municipio ha experimentado este verano. Una vez finalice la época estival, más allá de retirar el último obstáculo, se procederá al pintado y acondicionamiento final del lugar.

Según los cálculos del concello, la ejecución del proyecto del parque Urbano Lugrís hará que en su zona central el número de estacionamientos se reduzca de los 80 actuales a los 61. Sin embargo, esa merma de plazas se compensará con el nuevo espacio habilitado, elevando la cifra total a cerca del centenar en zonas urbanas. Más allá de los de As Lagoas el concello cuenta con zonas gratuitas de aparcamiento en Ramón Bares, Pescadoira, Castelao, Rosa dos Ventos, dos en el entorno de la piscina, en la subida a Outeiro, en el pabellón Pablo Herbello, junto al IES Illa de Ons y en la calle López Cortizo, entre otros.

Noticias relacionadas

«Superamos las 700 plazas en zonas urbanas», presume el alcalde buenense, Félix Juncal, que subraya la obsesión del concello por incrementar sus espacios. «Es una preocupación constante para el gobierno local, y cada año conseguimos poner alguno nuevo en funcionamiento», sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Concello de Cangas achaca la contaminación en la playa de Menduíña a la acumulación de grasa en el bombeo y revisa las arquetas en busca de algún vertido ilegal
  2. Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
  3. Mas de 50 personas en la primera visita guiada al Pazo de Santa Cruz
  4. «O que faltaba», un bateeiro con una segunda vida
  5. Cangas acota la Caracola y Moaña refuerza la vigilancia por el eclipse
  6. Ney lleva seis años esperando una familia en la Protectora do Morrazo
  7. Lara Tronti y Hugo Pérez dan la bienvenida a Carlota, su segundo hijo: «Nuestro pequeño secreto»
  8. Cangas reúne a miles de personas para ver el eclipse, con la Caracola de Cabo Home y la playa de Rodeira como observatorios de privilegio

Aparece sano y salvo Jaime, el vecino de O Hío que había desaparecido de madrugada

Bueu habilita un nuevo parking en As Lagoas y supera ya las 700 plazas públicas

Bueu habilita un nuevo parking en As Lagoas y supera ya las 700 plazas públicas

El CanJazz inaugura sus cuatro jornadas con Román Filiú

El CanJazz inaugura sus cuatro jornadas con Román Filiú

El olímpico Carlos Pérez y un compañero del Club de Mar Ría de Aldán socorren a dos accidentados cuando iban a competir en Asturias

Moaña sigue en ratios bajos de donación de sangre y el Concello intensificará su campaña

Bueu reclama más apoyo de Augas de Galicia para mejorar las infraestructuras hídricas y reducir la dependencia del Lérez

Bueu reclama más apoyo de Augas de Galicia para mejorar las infraestructuras hídricas y reducir la dependencia del Lérez

Capitanía Marítima de Vigo pide al Concello de Cangas datos de la ocupación de yates en la ría de Aldán

Capitanía Marítima de Vigo pide al Concello de Cangas datos de la ocupación de yates en la ría de Aldán

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia
Tracking Pixel Contents