Enocultura
El vino moañés cierra un año «perfecto»
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El vino moañés «Raigames», monovarietal albariño de Adegas Costas de Exportación bajo la IXP Ribeiras do Morrazo, ha logrado un nuevo reconocimiento. En concreto consiguió un oro internacional en el Berliner Wine Trophy, uno de los certámenes más prestigiosos, que cuenta con 400 jueces y más de 14.000 muestra de 40 países.
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