El agua de las playas de O Morrazo presenta hasta 6ºC de diferencia en una clara tendencia al alza

Los bañistas que eligen las playas de O Morrazo para disfrutar de un chapuzón en este mes de agosto están sintiendo las aguas especialmente cálidas con respecto a años anteriores. No en vano, según el portal Seatemperature.info este mismo jueves el agua en las Rías Baixas tiene hasta tres grados más que el mismo día del año pasado, brecha que no bajó de los dos grados de diferencia en ninguna de las jornadas de lo que va de agosto. Eso sí, según las predicciones de Meteogalicia, se espera para los próximos días un descenso generalizado de la temperatura de las zonas de baño.

De todas formas, la diferencia entre las distintas playas de O Morrazo es notable para un área tan pequeña, lo que está condicionado en buena parte por las tres rías que bañan la península: La de Vigo, la de Pontevedra y la pequeña bahía de Aldán.

El alza de la temperatura del agua llega en un mes de agosto marcado por los vertidos, con el cierre de Arneles durante un día por valores muy altos de bacterias presumiblemente procedentes de los alivios de aguas residuales de los yates que suelen abarrotar este fondeadero natural. A esto se suma que este mismo martes se cerró al baño la playa de Meduíña, en Aldán, por el desbordamiento del bombeo de la red de saneamiento municipal. Este mismo jueves la cofradía de pescadores de Aldán denunciaba «malos olores» y espuma en el agua en el entorno de la siempre concurrida Playa de Areacova, aunque la falta de socorristas en esta zona de baño hace que no existan señales sobre la idoneidad de bañarse mediante banderas.

En lo que respecta a las temperaturas del agua, el jueves las más cálidas fueron las playas de Vilariño, Areacova y Arneles, todas ellas con 22ºC y emplazadas en la ría de Aldán. Solo Arneles y Vilariño mantendrán en los próximos tres días esta temperatura. En Areacova el sábado se espera una bajada hasta los 21 grados Celsius.

En el extremo contrario estuvieron ayer playas de la ría de Vigo como Melide, Barra, Viñó, Nerga, Liméns y Areamilla, con 19ºC de temperatura en sus aguas. El descenso previsto para los próximos días afectará también especialmente a las zonas de baño ubicadas en las rías de Vigo y de Pontevedra. Así, Barra y Viñó, en O Hío, pasarán de los 19 grados de este jueves a apenas 16 el sábado. En Liméns y en Melide la bajada será hasta los 17 grados y en territorio de Bueu llama la atención el descenso que Meteogalicia prevé para Area de Bon, cuya agua perderá la friolera de cinco grados en solo tres días pasando de 21ºC a 16ºC.

En territorio bueués Banda do Río y Beluso son las playas con el agua más caliente, situándose en 22 grados y con pronóstico de 21 el sábado. En Ancoradouro, Mourisca, Agrelo, Portomaior y Lapamán los bañistas disfrutaron de 21ºC el jueves. El mayor descenso será en Portomaior al esperarse 18ºC este sábado.

En lo que respecta a Moaña, los cambios de temperatura son más suaves que en las localidades vecinas. Los arenales de Tirán, incluyendo el de O Con, marcaron el jueves 20ºC y descenderán a 19ºC este sábado. En A Xunqueira, A Borna, A Tella y O Mouro esta semana se llegó hasta los 21ºC y el descenso más pronunciado de cuantos se proyectan es el de A Borna, que bajará hasta 18ºC.

En la ría de Vigo los arenales más urbanos de Cangas como Rodeira y O Canabal marcaron ayer 20 grados y el sábado está previsto que los mercurios se queden en 18ºC en el caso de Rodeira y en 19ºC en O Canabal. También un carácter eminentemente urbano presenta Areamilla, una zona de baño bastante concurrida y cuya agua es algo más fría que en Rodeira, marcando 19ºC este jueves y con una previsión de bajar hasta los 17ºC en el tercer sábado del mes de agosto, jornada en la que se esperan miles de bañistas en las costas de la comarca.

El arenal, este martes, repleto de bañistas. | GONZALO NÚÑEZ

Menduíña mantiene la bandera amarilla tras los vertidos del martes

Los problemas de vertidos de fecales y los consiguientes cierres de playas volvieron a afectar a la ría de Aldán este martes, con el izado de la bandera roja y la prohibición del baño en el popular arenal de Menduíña, debido al alivio por un fallo en el bombeo. Desde el Concello aseguran que la causa está en una acumulación de grasa que podría provenir de algún «vertido ilegal». El miércoles se realizó una limpieza profunda del pozo de bombeo y comenzaron las labores de inspección para tratar de determinar el origen del problema.

Este jueves se mantenía la bandera amarilla, por segunda jornada consecutiva, que pide «precaución» a los bañistas. Eso sí, los vecinos y visitantes no se pudieron contener y dejaron una estampa con numerosas personas en el agua.

Las dudas, de todas formas, regresaron a la ría de Aldán al denunciar, la cofradía de pescadores, un presunto nuevo vertido en el entorno de Areacova.

En los próximos días se esperan miles de usuarios en las playas de la comarca, pues, según Meteogalicia, las temperaturas máximas en la comarca serán de 29ºC este viernes, de 30ºC el sábado y de hasta 31ºC el domingo.