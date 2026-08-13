Ney lleva seis años esperando una familia en la Protectora do Morrazo

Seis años es un tiempo lo suficientemente largo para esperar a encontrar una familia. Es lo que Ney, uno de los perros más veteranos de la Protectora de Animais do Morrazo, lleva en la búsqueda de un hogar que le dé el cuidado y cariño que necesita. Para este perro de hecho supone media vida de espera, ya que ronda los 12 años.

Su historia arranca tras pasar «muchísimos años» encerrado en una especie de galpón o gallinero, sin apenas contacto con el exterior. Llegó sin socializar y al principio tuvo problemas de convivencia con otros perros, pero con el paso del tiempo y el trabajo realizado en la protectora, su comportamiento se moldeó. Hoy es un can más centrado en la calma, en su «jubilación», y menos pendiente de conflictos. Aun así, sigue sin encontrar esa familia que lo saque del refugio. «Aquí no es sitio para ningún abuelo», lamenta Lorena Gago, de la Protectora.

Estos problemas de socialización hacen que su relación con otros animales no resulte sencilla, una circunstancia que limita las posibilidades de encontrar un hogar adecuado y que ha contribuido a prolongar una espera, que alcanza ya los seis años. Sin embargo, desde la protectora insisten en que Ney no es un perro imposible, sino un animal que necesita unas condiciones adaptadas a su historia y a su carácter.

Por desgracia durante todo este tiempo no ha tenido la ocasión de conocer una existencia diferente a la que tiene en el centro, y desde la protectora hacen un llamado de atención para ver si alguna familia se anima a darle la tranquilidad y el afecto que se merece. «Ney necesita que alguien decida que los años que le quedan merecen ser vividos de otra manera», recalcan desde el centro.

Desde la protectora no pierden la esperanza, y vuelven a apelar a la colaboración ciudadana, tanto de posibles adoptantes como de quienes puedan compartir su historia para hacerla llegar más lejos. Confían en que, entre todas esas personas, pueda encontrarse alguien dispuesto a proporcionarle el hogar que lleva esperando desde hace seis años.

Las personas interesadas en ayudar, solicitar información sobre su adopción o conocer las condiciones necesarias para ofrecerle un hogar pueden contactar en el teléfono 697 523 385.