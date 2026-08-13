La parroquia de Cela organiza sus fiestas patronales en dos fines de semana

La parroquia de Cela celebra sus fiestas patronales y del Carmen este fin de semana y el próximo. Mañana sábado a las 12.00 h habrá una sesión vermú y a las 13.00 h una misa solemne en honor a la patrona, Santa María de Cela, que estará acompañada por la Banda de Música de Barro. Por la noche está prevista una verbena con Gin Toni's y la orquesta Platinum.

El domingo habrá de nuevo sesión vermú, misa a las 13.00 h en honor a San Roque, procesión acompañada por la charanha Fanfarria Furruxa y por la noche verbena con el Grupo Assia.

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El próximo fin de semana continuará la programación festiva, esta vez en honor a la Virgen del Carmen. El sábado 22 habrá una sesión vermú a mediodía y por la noche una verbena con Arena Musical y La Banda de Ayer. El cierre será el domingo 23 con una misa solemne a las 13.00 h, con procesión y acompañamiento de la Banda de Música Xuvenil da Escola de Vilaboa. A las 20.30 h habrá una actuación del grupo de baile Retrouso y el cierre será una verbena con Los Players.