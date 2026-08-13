Moaña recibe el castro de Domaio y pactará su acceso con los comuneros

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas formalizó, con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el cambio de titularidad de los terrenos sobre el túnel de la Autovía do Morrazo en Domaio que acogen el yacimiento del castro de Montealegre. Con este trámite el Concello pasa a ser titular a todos los efectos del poblado castreño datado en el cambio de era –entre el siglo I a.C. y el I d.C.–, se encargará del mantenimiento como se comprometió el ejecutivo local y ya puede dibujar una hoja de ruta para hacer visitable tan importante patrimonio.

Desde el ejecutivo local apuntan a que el siguiente paso será reunirse con los comuneros de Domaio para habilitar el acceso desde la explanada del mirador de A Fontenla, para abrir las visitas al yacimiento lo antes posible después de tantos años de trámites.

Hay que recordar que se trata de un yacimiento cuya riqueza salió a la luz durante las excavaciones contratadas por la Xunta de Galicia durante el desdoblamiento del Corredor do Morrazo en autovía. Vecinos de Domaio primero y las administraciones locales después, solicitaron medidas para salvarlo. El gobierno gallego, finalmente, optó por desdoblar por el interior el túnel de Montealegre aplicando una solución técnica pionera en España.

Desde entonces se encadenaron negociaciones para el cambio de titularidad, los accesos e incluso para acometer la limpieza en los últimos meses, pues toda la zona estaba ya tomada por la maleza. Durante las campañas arqueológicas se sacaron a la luz cinco grandes estructuras, identificadas como viviendas, talleres o almacenes. Además, se recuperaron otros elementos de gran valor como un enlosado de acceso al núcleo y hasta una escultura antropomorfa de unos 60 centímetros de altura.