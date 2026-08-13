Desde Milán a Cabo Udra (Bueu) para disfrutar del eclipse solar

Cabo Udra, con sus rocas, acantilados, «penedos» y las privilegiadas vistas hacia la isla de Ons, fue uno de los espacios de Bueu donde se congregó más gente para seguir el histórico eclipse solar de este miércoles. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar del fenómeno astronómico sin ningún tipo de incidente y en un lugar sin contaminación lumínica. Pasadas las 20.00 horas era perfectamente perceptible como la intensidad de la luz había bajado de manera notable, al igual que la temperatura.

Entre los numerosos visitantes llegados de fuera había dos familias italianas, los Saluzzi y los Della Cognoletta, llegados desde Milán. «Salimos hace dos semanas y viajamos en autocaravana. Fuimos desde Milán a Burdeos (Francia), Burgos, Madrid, Salamanca y hasta Vigo», explicaban momentos antes del eclipse. Su viaje no acaba aquí porque aún seguirán hasta A Coruña, Picos de Europa, San Sebastián, Lyon y vuelta hacia Milán. Antes de comenzar el viaje ya tenían claro que aprovecharían para disfrutar del eclipse solar y ya se traían desde Italia las gafas protectoras.

«En realidad venimos cuatro familias. Uno de nuestros compañeros es científico naturalista y en su caso prefirieron ver el eclipse por la zona de Santiago, donde la cobertura era total. Nosotros les dijimos que queríamos verlo al lado del mar», cuentan con buen humor y señalando a la isla de Ons. Precisamente el archipiélago del Parque Nacional Illas Atlánticas será su próxima parada antes de dirigirse hacia el norte de Galicia y disponen desde hace semanas de las correspondientes reservas. Este viaje está resultando inolvidable para ellos y aprovechan para alabar la amabilidad y el buen trato que se han encontrado en España y Galicia.

El Concello de Bueu, Policía Local y Guardia Civil organizaron un dispositivo especial de tráfico y de seguridad para controlar los accesos a los lugares que se preveían más concurridos, como Cabo Udra o la playa de Lagos. En la explanada de Chan de Esqueiros estaba completamente prohibido estacionar y la Policía montó un punto de control en el cruce entre A Roza y la bajada hacia Sar y Tuia. Desde las 19.00 horas, cuando en el entorno de Cabo Udra ya no había más capacidad para estacionar de forma segura, se prohibió la circulación y solo se permitía el tráfico de residentes.

Las numerosas playas de Bueu y las buenas condiciones meteorológicas y de visibilidad facilitaron que no se registrasen aglomeraciones incontroladas. Tuia, Loureiro, Agrelo, Portomaior o Lapamán fueron otras de las elecciones para disfrutar del histórico eclipse de este 12 de agosto.