Moaña se prepara para su domingo más dulce

Los moañeses disfrutarán este fin de semana de numerosas actividades de ocio y cultura en uno de los periodos de mayor actividad del año a este respecto. Uno de esos eventos es la Feira do Mel que se celebrará a lo largo de todo el domingo 16 de agosto en los Xardíns do Concello. Se trata de un evento organizado por Daga do Morrazo, la delegación en la comarca de la Asociación Galega de Apicultura y que, año a año, está convirtiendo a Moaña en una de las grandes referencias de la cultura de la miel en las Rías Baixas.

Todo el programa se desarrollará en los Xardíns do Concello y la apertura de los puestos con venta de miel de productores procedentes de distintos puntos está prevista para las 11.00 horas. Durante toda la jornada habrá un espacio infantil con talleres de manualidades de mañana y merienda saludable en horario de tarde.

La música tradicional tendrá su protagonismo con el desfile y actuación del grupo de gaitas Meiramar-Axóuxeres que empezará a actuar a las 12.30 horas. Todos los que compren productos recibirán a cambio rifas y entrarán en dos sorteos, a las 14.00 y a las 21.00 horas, de regalos como cestas con productos de miel.

Ya en horario de tarde las integrantes de la compañía Codia e Miolo protagonizarán una representación de teatro cómico titulado «O segredo do mel». A las 20.00 horas la feria encarará su recta final amenizada por el espectáculo de magia «O Bruxo Cabacín», antes de despedir la edición de 2026 de este evento.

Una camiseta firmada por Iago Aspas en la Festa de Bronlle

El intenso fin de semana en Moaña incluye mañana el 50 aniversario de la Festa Popular de Bronlle que tendrá entre sus novedades una exposición con casi 100 fotografías que narra la historia de este evento que busca unir a toda la parroquia de Meira. Los eventos se sucederán junto a la degustación de «ovos fritidos con pan de millo».

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El sorteo de rifas de Cáritas de Meira, por su parte, tiene como premio una camiseta donada por el Concello de Moaña y firmada por la leyenda del Celta de Vigo y vecino de la villa, Iago Aspas. Las rifas se pueden adquirir a solo un euro y ayudarán a financiar a Cáritas. También tendrá un puesto de recogida de alimentos no perecederos y de productos de limpieza.