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Devanceiros do Mar

Exposición con fotografías de marineros moañeses en todo el mundo

Varias de las imágenes expuestas. | G. NÚÑEZ

Varias de las imágenes expuestas. | G. NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Fran G. Sas

Moaña

Devanceiros do Mar inauguró ayer al mediodía la exposición «Sete Mares. Mariñeiros de ferro en barcos de pau», que se puede ver en las carpinterías de ribeira de A Seara hasta el 13 de septiembre.

La muestra cuenta con dos partes, una de ellas es fotográfica con imágenes cedidas al colectivo organizador de marineros de Moaña y de todo su entorno trabajando en mares y océanos de todo el mundo.

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La segunda parte consta de maquetas de embarcaciones con toda la historia de la navegación.

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