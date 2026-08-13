El Concello achaca la contaminación en la playa de Menduíña a la acumulación de grasa en el bombeo y revisa las arquetas en busca de algún vertido ilegal

El Concello de Cangas ha ordenado a la UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento en el municipio, la inspección de las arquetas de todo el entorno de la playa de Menduíña para comprobar la existencia de algún posible vertido ilegal desde las mismas. La decisión se adopta ante el episodio de contaminación sufrido por el arenal el martes 11, que provocó el izado de la bandera roja y la prohibición del baño en el lugar tras la salida de aguas fecales en diferentes momentos del día a través del aliviadero. Ayer la situación había mejorado, con la zona de vertido muy delimitada, y a las 13 horas se decidió cambiar la enseña al amarillo de precaución.

El informe de la empresa apunta que la causa del mal funcionamiento del pozo de bombeo fue la acumulación de grasa en el mismo, lo que provocó un atasco. Sin embargo, y a pesar de que los bañistas alertaron en varias ocasiones de los alivios, el sistema de la concesionaria únicamente tuvo constancia de uno y señaló que la bomba estaba funcionando correctamente tras la limpieza de la misma. Esto abre la hipótesis de un posible vertido ilegal desde otros puntos de la red de saneamiento, por lo que se ha iniciado una revisión del alcantarillado.

En paralelo, ayer se envió a la zona un camión de grandes dimensiones para realizar una limpieza más profunda del pozo de bombeo, una operación que no estuvo exenta de dificultades, ya que el volumen de vehículos aparcados en el vial hacía imposible su paso, lo que hizo que hubiese que avisar a algunos usuarios que estaban en la playa para que los retirasen. Se aprovechó la salida del vehículo para realizar una actuación similar en el bombeo del muelle de Aldán.

Las labores de inspección comenzaron ayer mismo y se extenderán a lo largo de los próximos días. El hecho de que la razón del atasco fuese una enorme pelota de grasa hace que haya que determinar su origen. Es por ello por lo que se va a proceder a comprobar el área más próxima al pozo de bombeo, especialmente aquellas en el entorno más inmediato de restaurantes o chiringuitos, para determinar si en alguna de las arquetas se produjo algún vertido sin controlar.

Desde el Concello de Cangas se muestran optimistas en que el estado de la playa es bueno y confían en que las muestras tomadas en estos días para realizar las pertinentes analíticas arrojen unos resultados positivos que permitan recuperar nuevamente la bandera verde para que el baño en todo el arenal tenga plenas garantías sanitarias.

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El episodio de contaminación en Menduíña se detectó durante la mañana del martes con la salida de aguas fecales en el aliviadero de la zona. Eso hizo que se izase la bandera roja provisionalmente hasta que la concesionaria actuó en el bombeo y se pasó a bandera amarilla. Posteriormente, hubo otro aviso a las 19.45 con una nueva prohibición al baño, que se levantó ayer pasando nuevamente a bandera amarilla.