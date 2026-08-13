Vela
Charla con el regatista Javier de la Gándara en los astilleros de A Seara
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Redacción
Moaña
El puerto deportivo Moaña Mar organiza hoy, a las 20.30 horas, una charla con el exregatista Javier de la Gándara. Está considerada la persona más importante del mundo de la vela en España, pues ganó y participó en las más importantes regatas oceánicas y fue patrón en dos ediciones de la vuelta al mundo a vela.
Los organizadores apuntan a la importancia de confrontar la competición oceánica de hace 40 años con la de ahora, con los cambios en tecnología, normativa y preparación. Considera, Moaña Mar, un «auténtico privilegio» contar en la villa con un deportista de su nivel para esta actividad.
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