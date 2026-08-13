La escalada del alquiler no cesa y Cangas alcanza los 876 euros de precio medio

El alquiler de larga duración es cada vez más escaso en O Morrazo y, en pleno verano, la falta de oferta se hace todavía más evidente. La escasa construcción de vivienda desde la crisis inmobiliaria y el auge del alquiler vacacional han contribuido a reducir las opciones para quienes buscan una residencia estable en la comarca. Esta situación continúa presionando los precios al alza. Si en 2024 el sector inmobiliario ya advertía de que resultaba prácticamente imposible alquilar un piso por menos de 700 euros al mes, en 2026 los precios siguen escalando.

El reciente informe del portal inmobiliario Fotocasa sitúa a Cangas como la undécima localidad más cara de Galicia para alquilar, con una media de 876 euros mensuales para una vivienda estándar de 80 metros cuadrados. En julio, el precio medio alcanzaba en el municipio los 10,95 euros por metro cuadrado.

Cangas supera así en coste medio del alquiler a ciudades como Santiago de Compostela, con 865 euros mensuales; Pontevedra, con 804; Ferrol, con 743; Lugo, con 702, y Ourense, con 689 euros. Se mantiene, eso sí, lejos de Sanxenxo, que encabeza la clasificación con una media de 1.378 euros al mes. Los precios en territorio cangués tampoco se alejan demasiado de los de Vigo, donde el alquiler medio alcanza ya los 959 euros mensuales.

Una consulta a la oferta disponible en el propio portal evidencia también la escasez de viviendas de larga duración. Fotocasa recoge actualmente solo ocho opciones en Cangas, tres de ellas con precios especialmente elevados: un piso de dos habitaciones en Vilariño, en primera línea de playa, por 1.900 euros al mes; un chalé de cinco dormitorios y 233 metros cuadrados en Darbo, por 1.800 euros; y otra vivienda con piscina y 330 metros cuadrados en la misma parroquia, por 1.650 euros mensuales.

Entre las opciones más económicas aparecen dos viviendas por 600 euros al mes. Una de ellas tiene dos habitaciones y 70 metros cuadrados y se encuentra en la Rúa dos Pinos, en Coiro, mientras que la otra está situada también en esta parroquia. Las siguientes alternativas ascienden ya a 700 euros mensuales: un apartamento de una habitación y 40 metros cuadrados en O Hío y otro piso en el Camiño Vello de San Roque, con dos dormitorios, dos baños y 88 metros cuadrados. Un inmueble de tres habitaciones y 112 metros cuadrados en Coiro alcanza los 800 euros al mes.

En Moaña y Bueu la oferta no es mayor ni tampoco más económica. En el municipio moañés solo figuran actualmente seis opciones de alquiler para todo el año. La más barata cuesta 600 euros mensuales por una vivienda de 75 metros cuadrados. A partir de ahí, los precios suben hasta los 650 euros en la calle Daniel Castelao o los 750 euros en el barrio de O Real. Una casa se ofrece por 1.600 euros al mes, mientras que un piso de tres habitaciones y amplia terraza en la avenida de Marín alcanza los 800 euros.

En Bueu, Fotocasa reúne únicamente cuatro opciones de alquiler de larga duración. La más barata corresponde a una vivienda de una habitación y un baño por 600 euros al mes. Por 750 euros se ofrece un piso de dos dormitorios en la Rúa Cormorán y, por 775, otro de tres habitaciones en la calle Fígaro. La opción más cara es un piso situado en una casa con piscina, por 2.000 euros mensuales.

La escalada de los alquileres, vinculada en buena medida a la escasez de oferta, hace que las viviendas disponibles permanezcan poco tiempo en el mercado ante la elevada demanda existente en la comarca, también por parte de familias que buscan una residencia estable.

La dificultad para acceder a una vivienda es, además, uno de los argumentos planteados por los colectivos que se oponen a lo que consideran una «masificación turística» en O Morrazo. Esta situación ha motivado distintas protestas en la parroquia de O Hío e incluso una manifestación en el centro de Cangas.

La tensión coincidente con la elevada afluencia de visitantes también ha dejado incidentes. Este mismo domingo, las ruedas de hasta una decena de vehículos con matrícula portuguesa aparecieron pinchadas coincidiendo con los problemas de tráfico registrados en los accesos a las playas.