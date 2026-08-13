Bueu adjudicará por 127.370 euros la reurbanización del vial Loureiro-Castiñáns

La mesa de contratación del Concello de Bueu ha propuesto adjudicar a la empresa Tueteam el contrato para la mejora del vial entre Loureiro y Castiñáns. La oferta económica presentada rebaja en casi 11.700 euros el importe del tipo de licitación y deja el presupuesto final en 127.371 euros, IVA incluido.

Este proyecto forma parte del listado de obras del Plan +Provincia 2025 y salió a licitación por un importe de más de 141.000 euros. Durante la fase de exposición pública se presentaron cuatro ofertas y la mesa de contratación se acaba de reunir para valorar las plicas de cada una de las empresas: Construcciones y Proyectos Abilleira, Catorvi Excavaciones, Construcciones castro Figueiro y Tueteam. Tres de ellas ofrecían el mismo plazo de ejecución, de 63 días. La otra planteaba un periodo más largo, de 85 días.

En lo que respecta a las ofertas económicas, las rebajas sobre el presupuesto de licitación iban desde 6.550 euros a los 11.696 de la que finalmente fue la ganadora. La mesa de contratación constató que ninguna de ellas incurría en una baja desproporcionada y por lo tanto se acordó conceder un plazo de siete días hábiles a Tueteam para que presente la documentación legal para firmar el contrato.

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El proyecto promueve la reurbanización completa de un vial que arranca desde una intersección con la PO-551 a la altura de Loureiro, en el punto kilométrico 10+150. En la actualidad el camino cuenta con un pavimento de hormigón y asfalto «en mal estado»; no cuenta con redes municipales de abastecimiento, saneamiento o recogida de aguas pluviales; y adolece de iluminación escasa y aceras estrechas.