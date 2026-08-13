Cultura
Beluso celebra sus fiestas patronales
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R.M.
Bueu
Beluso celebra desde el jueves sus fiestas patronales, que organiza la Concellería de Cultura de Bueu. Este jueves había cine al aire libre con la película «El fantástico Sr.Fox» y para este viernes está prevista la actuación del dúo Cóctel a las 22.30 h en la plazoleta de Beluso. El sábado a las 12.30 horas habrá un pasacalles con Os Liboreiros, a las 16.30 h una fiesta infantil con hinchables, juegos y «pintacaras» y desde las 22.00 horas una verbena con Distrito 7 en el ámbito del Parque Joe Novas, al lado del pabellón deportivo. El cierre será el domingo con la actuación del grupo Novos Ventos, en la plazoleta de Beluso.
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