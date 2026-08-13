Beluso celebra sus fiestas patronales

Beluso celebra desde el jueves sus fiestas patronales, que organiza la Concellería de Cultura de Bueu. Este jueves había cine al aire libre con la película «El fantástico Sr.Fox» y para este viernes está prevista la actuación del dúo Cóctel a las 22.30 h en la plazoleta de Beluso. El sábado a las 12.30 horas habrá un pasacalles con Os Liboreiros, a las 16.30 h una fiesta infantil con hinchables, juegos y «pintacaras» y desde las 22.00 horas una verbena con Distrito 7 en el ámbito del Parque Joe Novas, al lado del pabellón deportivo. El cierre será el domingo con la actuación del grupo Novos Ventos, en la plazoleta de Beluso.