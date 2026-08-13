O Rompeolas
Mas de 50 personas en la primera visita guiada al Pazo de Santa Cruz
La primera de las visitas guiadas al entorno del Pazo de Santa Cruz, en Bueu, organizada por la comisión de fiestas de Santa Ifigenia reunió a más de 50 personas. El miércoles habrá otra visita, a las 10.30 horas, y las personas interesadas solo tienen que acudir a la oficina de turismo de Bueu.
Beluso y Alondras contraprogramaron al eclipse, en un alarde de confianza
CD Beluso y Alondras jugaron este miércoles un partido amistoso en el campo de As Laxes a las 21.00 horas, con media España viendo todavía el final de eclipse. Eso sí, retrasaron el inicio para no coincidir con los momentos más importantes del fenómeno astronómico. Se puede decir que tienen confianza en que la afición iba a responder igualmente, con esas ganas propias del verano de ver a los nuevos fichajes de cada uno de los equipos.
Libros libres en Moaña, por la Lonxa Literaria
La Lonxa Literaria de Moaña puso en marcha la campaña Libros Libres, dejando en distintos puntos de la villa un centenar de lecturas que le fueron donadas por los vecinos. Desde ayer están en la playa de O Con, el parque de O Vaticano, la Praza de Abastos, la Alameda, las carpinterías de Ribeira, la Praza do Concello, los baños de A Xunqueira, el parque de Samertolaméu, el Museo das Carreiras y la estatua de O Mariñeiro.
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