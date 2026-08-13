14 años después la electrónica vuelve a sonar en Cangas

Catorce años después de su última edición como festival, el Area e Son volverá mañana a Cangas. La cita organizada por el colectivo Areas de Sons arrancará a las 17.00 horas en el atrio de la capilla de San Amaro y se prolongará hasta aproximadamente las 03.00 horas, con una programación centrada en la música electrónica y protagonizada principalmente por artistas de la zona.

El cartel está formado por cinco DJs vinculados a la asociación organizadora -Gavu, Enzo Ghisu, Nico, Lorelay y Masaka- y el madrileño Simón García, único artista procedente de fuera de Galicia. Con su regreso, Areas de Sons busca recuperar un evento que se celebró durante años en la playa de Areacova y que llegó a convertirse en un referente de la música electrónica en Galicia.

Entre 2002 y 2012 llegaron a reunir entre 4.000 y 5.000 personas y contaron con la participación de DJs de talla internacional. Ahora, el colectivo pretende recuperar aquella esencia desde un nuevo escenario y con una propuesta adaptada al entorno de San Amaro. La elección de la capilla responde también a la intención de evitar la masificación de las zonas céntricas y favorecer así la convivencia entre música y naturaleza.

El nuevo formato incorpora algunas novedades respecto a aquellas primeras ediciones. El festival comenzará por la tarde, con unas primeras horas planteadas como un espacio más familiar. Además, contará con una «furgoneta gastronómica» y una zona preparada en la que los niños podrán jugar e interactuar con el entorno mientras escuchan música. La organización también quiere mantener su apuesta por el respeto ambiental, una filosofía que ya estaba presente en las antiguas citas con el uso de vasos reutilizables.

La seguridad será otro de los aspectos centrales. El recinto estará delimitado para evitar el estacionamiento de vehículos en el entorno inmediato de la capilla y contará con entrada y salida diferenciadas. La organización señala que cumplirá con los requisitos administrativos y con un plan de seguridad más exigente que el de las primeras ediciones, buscando de esta manera un desarrollo de la jornada más controlado.

La recuperación del festival parte de una iniciativa impulsada por varios integrantes de la asociación, entre ellos Gustavo Soliño y Javier Caamaño, que llevaban tiempo planteándose resucitar la cita. El objetivo no es únicamente rescatar un evento del pasado, sino volver a dar visibilidad a la escena electrónica de Cangas. Desde Areas de Sons defienden que continúa existiendo una importante representación de DJs con trayectoria a nivel gallego, nacional e incluso internacional.

Tras una edición planteada como punto de partida, la intención es que el Area e Son pueda consolidarse de nuevo y ampliar en próximas convocatorias tanto estilos musicales como el formato del propio festival.