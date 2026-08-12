Xiana Abal defiende que la programación de las Festas do Cristo combina formatos y estilos para todos los públicos

El gobierno local de Cangas rechaza las críticas formuladas en los últimos días desde el PP por la programación de las Festas do Cristo, una oferta que defiende que «combina formatos, estilos, tradición e públicos distintos». El objetivo, según la concejala de Cultural, Xiana Abal, no es que cada una de las actividades le guste a todo al mundo, «algo que é imposible», sino que a lo largo de los once días que duraran los festejos «persoas de idades e intereses diferentes poidan atopar o seu espazo nas festas».

Abal niega la supuesta falta de Dj’s en el recinto de las jaimas. «A Duendeneta ofrecerá catro sesión nas naves de Ojea ao longo das festas», precisa Abal, que recuerda que el colectivo propone sesiones festivas abiertas a estilos y generaciones diferentes. También desmiente que no estén presentes formatos como la electrónica o el pop. «Baiuca é un dos proxectos de electrónica de raíz con maior prpxección da escena actual; Alana combina tradición galega, electrónica, pop e baile; Nadie González, Nacho·Faia·Lar traballan desde a electrónica e experimentación; Rebeliom do Inframundo e Arrhythmia mesturan rap, electrónica e rock», expone la responsable de la Concellería de Cultura.

Al mismo tiempo Xiana Abal destaca la repercusión y capacidad de convocatoria de los artistas que forman parte del cartel de las Festas do Cristo: Baiuca completó una gira de 70 conciertos por casi 10 países, con 15.000 entradas vendidas y fechas agotadas en salas como La Riviera (Madrid), Razzmatazz (Barcelona) o Capitol (Santiago); Bala actuó en Japón, Australia, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido y festivales internacionales. Grande Amore es una referencia habitual en los festivales a nivel estatal y Arrhythmia llevan más de una década combinando metal, rap, rock y electrónica en gallego y ganaron el Premio Martín Códax da Música en la categoría de metal.

Desde el plano económico, Abal explica que el presupuesto de las fiestas es de 300.000 euros y que esa cuantía no se destina únicamente a la contratación de artistas, sino que abarca todos los servicios necesarios para once días de fiesta. «Concertos, cinco orquestras, programación familiar e cultural, comunicación, pirotecnia, escenarios, son e iluminación, producción, seguridade, vixilancia e inspección técnica das instalacións e atraccións», enumera la concejala de Cultura. El Concello cuenta con una subvención de 151.800 euros por parte de la Diputación y mantiene el canon e ingresos correspondientes a las distintas autorizaciones del recinto ferial.

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El gobierno local rechaza la crítica sobre la «privatización» de las fiestas y Xiana Abal subraya que el consistorio es el responsable de su planificación, programación, contratación y control. No obstante, precisa que hay determinados trabajos técnicos y especializados que se prestan a través de empresas externas mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública. «Un Concello non dispón de escenarios, equipos profesionais de son e iluminación, persoal técnico, material de valado ou equipos especializados en pirotecnia e seguridade para asumir directamente todos estes traballos», resume la responsable de Cultura.