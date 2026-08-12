Todos los polígonos de la ría de Vigo abren a tiempo de la campaña de exportación a Italia

El sector mejillonero con sus puertos base en Moaña respira aliviado. Y es que el grueso de los polígonos ubicados entre el estrecho de Rande y la boca de la ría de Vigo estaban cerrados desde finales del mes de mayo por un episodio de toxinas lipofílicas, pero han reabierto en este ecuador del mes de agosto, reactivándose la actividad tanto en el muelle de A Mosqueira como en el de Domaio.

Tras decretarse los primeros cierres en abril, los mejilloneros solo tuvieron algún respiro breve en los sectores ubicados frente a Areamilla, que abrió ocho días en junio; frente a Tirán, con 10 días abiertos en junio y otros tantos en julio; o frente a Meira con dos y seis días abiertos respectivamente. A esto se suma que el pequeño polígono Cangas E no tiene restricciones desde el 18 de junio. Sin embargo, esos respiros coincidieron con periodos de baja actividad y la descarga de bivalvo se centró sobre todo en la entrega a fábrica para su venta en conserva en el mercado nacional.

Poco a poco se acercan las fechas en las que arranca con fuerza la exportación de molusco al sur de Italia, quizá el mayor periodo de venta del sector. Temían, los productores, que la toxina arruinase el inicio de la campaña en septiembre pero entre el 6 y el 8 de agosto los biólogos del Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia) constataron el descenso de la toxina y permitieron volver a extraer producto en toda la ría.

Descarga de varios palés desde un barco en A Mosqueira. | GONZALO NÚÑEZ

En estas primeras jornadas tras la reapertura , y después de semanas embolsando producto para que no se desprendiese de las cuerdas, la puesta en el mercado se está realizando poco a poco. Desde la cooperativa Rianosa, por ejemplo, sacan unos dos camiones al día de molusco esta semana, una parte para conserva y el resto en sacos para la venta en fresco en el mercado nacional.

El sector espera que la reciente apertura se prolongue en el tiempo y la campaña de septiembre pueda desarrollarse sin problema. Hay que recordar que la ría de Vigo ha estado cerrada gran parte de este año, sobre todo los polígonos más productivos, ubicados frente a Nerga (Cangas F) y frente a Liméns (Cangas G), que llevan acumulados 147 y 148 días de cierre por toxina desde el 1 de enero. Frente a Areamilla, el Cangas H tampoco tuvo mejor suerte y estuvo afectado por los cierres en 134 días.

Más en el interior de la ría, el polígono Cangas C, frente a Tirán, estuvo 94 días cerrado este año. En el Cangas D, frente a Meira, fueron 102 las jornadas con los sectores cerrados y en el Cangas E, frente a Domaio, solo 46.

Bateeiros amarrados o trabajando a bordo, este martes en Bueu. | GONZALO NÚÑEZ

Bueu y Aldán ya superan los 150 y 140 días de cierre este año

La tregua de las toxinas de momento no ha llegado a la totalidad de la ría de Pontevedra. Las bateas de los polígonos Portonovo A, B y C, situados en Combarro, están abiertas desde la semana pasada, pero Bueu y Aldán siguen esperando su turno. Los muestreos realizados el 7 de agosto en Bueu ya ofrecían niveles cercanos a una posible apertura en dos de los casos.

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) tomó nuevas muestras este martes en las tres zonas de producción de Bueu –repartidas entre Agrelo y Lapamán y Beluso–, pero aunque los resultados den negativo en toxinas aún sería necesaria una nueva analítica antes de proceder a su apertura.

Los tres polígonos mejilloneros de Bueu ya superan los 150 días de cierre en lo que va de año: 155 el Bueu B (119 de manera consecutiva), 154 el Bueu A1 (120 consecutivos) y 153 el Bueu A2 (121 consecutivos). En el caso de Aldán las jornadas de cierre superan las 140: la zona de producción Cangas A llega a 141, con 111 de modo consecutivo; y la Cangas B alcanza las 144, con 115 seguidas.