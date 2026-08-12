Retiran la bandera roja de la playa de Menduíña por vertidos fecales y se reabre al baño, pero con una llamada a la precaución

La bandera amarilla vuelve a la playa de Menduíña y, salvo giro inesperado, se mantendrá durante toda la jornada de este miércoles. La empresa concesionaria del servicio municipal del ciclo del agua, UTE Gestión Cangas, acudió nuevamente a primera hora de la mañana de este miércoles para realizar una nueva limpieza y aspirado del bombeo que durante la jornada del martes evacuó hasta en tres ocasiones aguas fecales hacia el mar. En estos momentos la situación es de normalidad y se mantendrá la bandera amarilla, que indica a los usuarios que deben bañarse con precaución, y los socorristas intensificarán la vigilancia por si se repiten los problemas.

La bandera roja se izó momentáneamente el martes a mediodía y luego fue sustituida por la amarilla, que ondeó toda la tarde. No obstante, un nuevo vertido registrado hacia las 19:45 horas obligó a subir nuevamente la enseña roja, que prohíbe el baño. Esta bandera y la consiguiente prohibición se mantuvo durante la mayor parte de la mañana de este miércoles, lo que no impedía que bastantes usuarios se bañasen igualmente.

Con la entrada del turno de trabajo del personal de salvamento y socorrismo se realizó una actualización de las condiciones y después de una nueva inspección se retiró la bandera roja y se colocó la amarilla. Tanto ayer martes como en la jornada de este miércoles se tomaron muestras del agua para analizar.