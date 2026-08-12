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El histórico eclipse

El oscuro mar desde un galeón moañés

Integrantes de Sueste observan el fenómeno astronómico desde el barco «Eliseo», de 1908: «Los colores, la tonalidad del mar... fue muy especial», explican

La tripulación, viendo el espectáculo con las islas Cíes como telón de fondo.

La tripulación, viendo el espectáculo con las islas Cíes como telón de fondo. / | FdV

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Fran G. Sas

Moaña

El histórico eclipse que este miércoles hizo que casi todos los gallegos alzasen su vista al cielo fue un momento especial, y como tal, todo el mundo trató de vivirlo de forma que la experiencia no se olvidase nunca. Y nunca la olvidarán la docena de integrantes de la Asociación de Embarcacións Tradicionais de Moaña Sueste. Decidieron salir a navegar con el galeón «Eliseo», la preciosa embarcación de 1908 que esta entidad restauró y a la que dio una nueva vida.

Partieron a media tarde del pantalán del puerto deportivo moañés y tomaron rumbo a la boca de la ría de Vigo. Detuvieron la marcha entre la costa canguesa y las islas, para presenciar el alineamiento entre los archipiélagos de Cíes y Ons.

Atentos al espectáculo.

Atentos al espectáculo. / | FdV

«Fue increíble. Los colores, la tonalidad del mar... El ambiente en general fue muy especial», relataba la tripulación a su regreso a tierra, poco antes de las 22.00 horas y tras una singladura que nunca habían experimentado antes.

No es la primera vez, ni mucho menos, que el galeón «Eliseo» se coordina con los fenómenos astronómicos. No en vano, es habitual que tras la semana de cultura marítima que Sueste organiza cada agosto con el Concello de Moaña izen las velas para navegar de noche y disfrutar del espectáculo de las Perseidas, cada año entre el 11 y el 13 de agosto.

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Casi 120 años después el «Eliseo» sigue viviendo «primeras veces» en el mar.

La singladura por la ría de Vigo.

La singladura por la ría de Vigo. / | FdV

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