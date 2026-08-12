Juegos
Ojete Games presenta este jueves en Cangas «Perfect! Un duelo de mierda»
Será a las 20.00 horas en la taberna cultural O Adro
R.M.
El fundador de la editorial de juegos de mesa Ojete Games, Rubén Cembellín Cordeiro, presenta oficialmente este jueves «Perfect! Un duelo de mierda», una creación que sigue la estela de su anterior juego, «Perfect! Un juego de mierda».
La presentación será en la taberna cultural O Adro a partir de las 20.00 horas y la presentación incluirá partidas para explicar el funcionamiento del juego. El anterior «Perfect! un juego de mierda» se convirtió en un auténtico éxito, con más de 10.000 unidades vendidas en toda España en apenas un año y medio.
Esta continuación de la saga propone un formato en modo duelo, uno contra uno, y la diversión y el humor vuelven a ser algunas de sus señas de identidad.
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