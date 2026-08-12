Manuel Jabois deleita a sus fans en Bueu

El escritor y periodista Manuel Jabois hizo las delicias de sus fans en el Centro Social do Mar de Bueu. Acudieron 169 personas a la presentación de su libro «La víspera», organizada por Librería Miranda. Además de firmar ejemplares, estuvo acompañado por Manuel Villanueva en el evento.

Llamamiento al sentido común durante el histórico eclipse

La tarde de hoy concluye con un histórico eclipse sobre España que en O Morrazo supone que el sol se cubrirá en un 99%. Estamos seguros de que casi todos los lectores estarán pendientes del cielo hoy, pero hacemos un llamamiento al sentido común. Primero, nada de distraerse al volante viendo hacia arriba y después mejor apelar a la tranquilidad a la hora de elegir el emplazamiento adecuado. No se gana nada subiéndose a rocas o lugares complicados y peligrosos. Por no hablar del riesgo que implica ver directamente al sol sin la protección adecuada. Protéjanse para disfrutar de un momento tan importante.

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La carretera de Herbello, como ejemplo de falta de lucidez

«El marido de mi prima tiene menos luces que la carretera de Herbello». Esa frase se pronunció esta semana en una playa de Aldán. Reflejo de la inseguridad y falta de iluminación de este vial provincial. Esperemos que, cuando acometan la segunda fase de las aceras, las luces lleguen a Aldán y la carretera ya no se utilice para bromear.