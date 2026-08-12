Celebración en Cangas
Instalan la iluminación de las Festas do Cristo
Las Festas do Cristo ya están a la vuelta de la esquina, con una programación que contará con numerosas actuaciones entre el 21 y el 31 de agosto. El ambiente festivo ya se empieza a notar y una prueba de ello es que ayer comenzó la instalación de la iluminación para los grandes festejos del centro urbano de Cangas.
De momento se averigua que el sol, escudo de la villa, tendrá un protagonismo especial en las luces de colores de esta edición.
El programa de este año incluye conciertos de grupos del panorama gallego como Baiuca, Bala, Arrhythmia, Os Vacalouras, Grande Amore, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Nékrora, Alana o Nacho.Faia.Lar. Entre las orquestas sonarán nombres como Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon Tour.
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