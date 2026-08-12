Campaña de donación de sangre «Un alento de vida» en Moaña

El Concello de Moaña acoge hoy, miércoles 12 de agosto, la campaña de verano «Un alento de vida» que promueve la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante el periodo estival. La unidad móvil para donar sangre estará estacionada delante del centro de salud de 10.00 a 14.40 horas en horario de mañana y de 16.00 a 21.00 horas por la tarde. La iniciativa recorrerá 170 concellos gallegos hasta finales de agosto, intentando llegar a las 22.000 donaciones en todo el periodo estival. Desde la Axencia recuerdan que son necesarias 400 donaciones diarias para garantizar el adecuado abastecimiento de componentes sanguíneos en los hospitales gallegos. En verano, por la deslocalización debido a las vacaciones de los donantes habituales, es más difícil conseguir las cantidades necesarias.