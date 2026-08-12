Escasez
Bueu cierra el agua en las playas y restringe baldeos y riegos por la alerta de sequía
El gobierno local se reunió esta mañana tras el nuevo nivel de alerta decretado ayer por la Xunta de Galicia
El gobierno local de Bueu celebró este miércoles una reunión de urgencia para valorar la situación tras la decisión de la Xunta de Galicia de elevar el nivel de alerta por la falta de agua e incluir al municipio, al igual que al resto de la comarca de O Morrazo, en entre las localidades en riesgo de sequía. La primera decisión pasa por cerrar el agua en las duchas y lavapiés de las playas y restringir los baldeos y riego en jardines.
El ayuntamiento bueués recibe agua del río Lérez desde Pontevedra, que es una de las zonas más afectadas por la falta de precipitaciones. El corte de agua en las playas afectará a todas salvo a Area de Bon, Lagos y Mourisca, ya que estas cuentan con pozos propios que no están conectados a la red municipal. Desde el gobierno local avanzan que las medidas acordadas este miércoles incluyen restringir el uso del agua en todas las actividades y no se descartan nuevas medidas si esta situación se prolonga. Desde el Concello apelan a un “consumo responsable”, especialmente por parte de colectivos que se encarguen de la organización de actividades de ocio y lúdicas. A la ciudadanía en general se le pide que evite todos aquellos consumos que no resulten imprescindibles, como el caso de riegos o el llenado de piscinas.
El ejecutivo local trasladó también a la empresa municipal del saneamiento y abastecimiento, FCC Aqualia, los datos diarios del caudal captado y del caudal suministrado a los usuarios así como un informe de incidencias. Con estos datos se valorará la situación diariamente por si fuese preciso adoptar medidas adicionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Medio Ambiente ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar en las dunas de Nerga y Viñó, y en otros espacios de Red Natura en Cangas
- Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
- Denuncian que Moaña impide el uso de un bajo comercial por irregularidades de un edificio en el que sí permite vivir
- «Ya no me queda nada por hacer en el partido ni en la política»
- Cangas acota la Caracola y Moaña refuerza la vigilancia por el eclipse
- Dos heridos por un atropello en la bajada a la playa de Nerga, en O Hío
- «O que faltaba», un bateeiro con una segunda vida
- La crisis del pulpo se agudiza y la flota empieza a amarrar por la caída de capturas