Bueu cierra el agua en las playas y restringe baldeos y riegos por la alerta de sequía

El gobierno local de Bueu celebró este miércoles una reunión de urgencia para valorar la situación tras la decisión de la Xunta de Galicia de elevar el nivel de alerta por la falta de agua e incluir al municipio, al igual que al resto de la comarca de O Morrazo, en entre las localidades en riesgo de sequía. La primera decisión pasa por cerrar el agua en las duchas y lavapiés de las playas y restringir los baldeos y riego en jardines.

El ayuntamiento bueués recibe agua del río Lérez desde Pontevedra, que es una de las zonas más afectadas por la falta de precipitaciones. El corte de agua en las playas afectará a todas salvo a Area de Bon, Lagos y Mourisca, ya que estas cuentan con pozos propios que no están conectados a la red municipal. Desde el gobierno local avanzan que las medidas acordadas este miércoles incluyen restringir el uso del agua en todas las actividades y no se descartan nuevas medidas si esta situación se prolonga. Desde el Concello apelan a un “consumo responsable”, especialmente por parte de colectivos que se encarguen de la organización de actividades de ocio y lúdicas. A la ciudadanía en general se le pide que evite todos aquellos consumos que no resulten imprescindibles, como el caso de riegos o el llenado de piscinas.

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El ejecutivo local trasladó también a la empresa municipal del saneamiento y abastecimiento, FCC Aqualia, los datos diarios del caudal captado y del caudal suministrado a los usuarios así como un informe de incidencias. Con estos datos se valorará la situación diariamente por si fuese preciso adoptar medidas adicionales.