Aislados ... y eclipsados en Ons

Un lugar privilegiado, con aforos controlados y en una isla. El archipiélago de Ons lo tenía todo para disfrutar de la mejor manera del eclipse solar de este 12 de agosto y un grupo de 200 personas pudieron vivir una experiencia completa, con ruta guiada por la isla, la observación del eclipse desde el entorno de Buraco do Inferno y del faro, la ausencia total de contaminación lumínica y para acabar una cena para recuperar fuerzas. La iniciativa la impulsaba el Grupo Acuña y agotó sus plazas en apenas un mes. «Recibimos muchas llamadas de gente desde Madrid, Toledo y otras partes de España. Pero para entonces ya teníamos todo completo y la mayoría de los inscritos son de la provincia de Pontevedra», explican.

La posibilidad de ver el eclipse desde Ons ofrece un valor añadido. El Parque Nacional Illas Atlánticas limita el tope de visitas diarias a 1.300, una medida que contribuye a que no se registren masificaciones. Si a ello se suma el hecho de que el último barco de regreso desde Ons hacia Bueu es a las 19.30 horas, que es justo cuando empezaba el eclipse parcial, significaba que la isla se quedaba prácticamente vacía. Solo quedaban los campistas, los vecinos, algunos trabajadores y el grupo de 200 personas anotadas para esta observación, que se incluían dentro del cupo especial para actividades educativas del que dispone el Parque Nacional Illas Atlánticas.

Los inscritos fueron llegando a lo largo de la jornada a Ons, en función de sus horarios de trabajo o si estaban de vacaciones. La hora de encuentro de todo el grupo se fijó para las 17.30 horas delante de la iglesia de San Xaquín. Desde allí iniciaron una ruta de senderismo con guías acreditados del Parque Nacional Illas Atlánticas y que les llevó hasta los puntos de observación elegidos. Por supuesto, hacia la cara exterior de la isla, con el sol y la luna sobre el Atlántico.

«Muchas personas nos explicaban que tenían previsto seguir el eclipse desde otras zonas, pero que algunas se fueron cerrando por parte de los concellos por motivos de seguridad. La opción de venir a Ons les parecía perfecta por ser una isla, por el lugar de observación y porque estaba garantizado que no habría aglomeraciones ni masificaciones», explican desde el Grupo Acuña. Para muchas personas también ofrecía la ventaja de la cercanía y de unos horarios adaptados, sobre todo para quienes no están de vacaciones y deben ir a trabajar.

Después del punto máximo del eclipse las personas participantes fueron bajando para cenar por turnos en el restaurante Casa Acuña y a las 23.30 horas tenían un servicio especial de barco para regresar a Bueu.

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La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente Ambiente, promueve el Parque Nacional Illas Atlánticas como un punto estratégico con el sello Starlight para disfrutar del eclipse y de actividades relacionadas con la astronomía. A lo largo de estos días se realizaron observaciones diurnas y nocturnas con la colaboración de la Federación Galega de Astronomía e Radioastronomía. Por la mañana las actividades son de 13.30 a 14.00 horas, centradas en la observación solar con el objetivo de acercar a los participantes su funcionamiento interno y la importancia que tiene en la meteorología planetaria, así como su estrecha relación con el ciclo de vida terrestre. La observación nocturna es de 23.30 a 01.30 horas, con charlas de expertos sobre astronomía, los calendarios astronómicos que empleaban las civilizaciones antiguas o la información que nos aporta la luz de las estrellas.