Playas
Quejas por vertidos incontrolados en el punto de recogida de podas de Santa Marta
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Cangas
Vecinos del entorno de la playa de Santa Marta, en la parroquia canguesa de Darbo, muestran su malestar por el estado en el que se encuentra el punto de depósito de restos vegetales y de podas, al lado de unos contenedores.
Aseguran que al menos en los últimos 15 días no se pasó a limpiar y se acumulan tanto los residuos vegetales como otros vertidos en bolsas de plástico. Denuncian el «incivismo» de los que arrojan esta basura y la «dejadez» de la Administración en la limpieza.
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