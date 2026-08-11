San Lourenzo, centro de Domaio

El barrio de San Lourenzo se convirtió, desde el domingo, en el epicentro de la actividad festiva de toda la parroquia moañesa de Domaio. Y es que la capilla homónima acoge las Festas de San Lourenzo que este lunes celebraron su día grande. El ambiente festivo en todo Domaio se sintió desde la tirada de bombas de las 9.00 horas, que fue seguida de un pasacalles a cargo de los integrantes de la Banda de Música Airiños do Morrazo.

En la capilla de la zona alta de la parroquia el programa religioso comenzó a las 10.15 horas con la primera misa. La ceremonia solemne fue a las 12.00 horas cantada por la Coral Moañesa y seguida por la procesión alrededor del atrio en la que los fieles portaron las imágenes de San Lourenzo y de Santa Bárbara.

De nuevo se celebró una misa a las 19.00 horas como preludio de la verbena nocturna, que arrancó a las 21.30 horas y estuvo amenizada por la orquesta Ritmo Joven que se coordinó en sus pases con el Trío Tic Tac.

Las últimas fiestas del verano en Domaio habían arrancado el domingo, con actuaciones folclóricas a cargo de la Asociación Charaviscas y el grupo de baile Arco da Vella. La primera verbena había corrido a cargo del grupo Ámbar.

Los fieles con la imagen de San Lourenzo. | / GONZALO NÚÑEZ

Hoy, martes 11 de agosto, se celebra el día dedicado a Santa Bárbara, que cerrará los festejos por este año. La tirada de bombas será a las 9.00 horas y la misa solemne con procesión y cantada por un coro está fijada para las 12.00 horas.

El pasacalles de este martes correrá a cargo de la charanga Amigos a Colores. La última verbena de esta edición comenzará a las 21.30 horas y estará marcada por el espectáculo de la orquesta Saudade de Vigo y del trío 3.Com.

Meira

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Las fiestas se suceden estos días de agosto en toda la comarca y ayer, en la vecina parroquia de Meira, se celebró la última jornada de los festejos de A Peregrina, en la capilla de A Guía. Por la tarde hubo juegos para los más pequeños y fiesta de la espuma y a las 13.00 horas se celebró una misa solemne en honor a la Virgen de Luján.