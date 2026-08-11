Playas de O Morrazo
Bandera amarilla en la playa de Menduíña, en Cangas, por un vertido de fecales procedente de la red de saneamiento
El arenal de Aldán estuvo totalmente cerrado al baño hasta una hora, entre las 13.00 y las 14.00
La UTE Gestión Cangas atribuye el problema a la acumulación de basura como toallitas húmedas y compresas
La playa de Menduíña en Aldán, una de las más populares y concurridas de Cangas, se encuentra este miércoles con la bandera amarilla izada y con los socorristas advirtiendo a los bañistas y recomendándoles que se bañen lo más lejos que puedan del muro que soporta la carretera lateral del arenal. La razón es un vertido de aguas fecales procedentes de la estación de bombeo de la red de saneamiento municipal, un problema que se repite, pues ya ocasionó el cierre de esta playa en años anteriores.
Los vertidos se constataron a primera hora de la mañana. Entre las 7.00 y las 7.30 horas los testigos vieron mucha espuma y restos de fecales. Cuando entraron en su jornada laboral, los socorristas fueron advertidos de lo que había pasado y a las 13.00 horas, al comprobar que la tubería del saneamiento volvía a aliviar agua, acordaron izar la bandera roja por precaución.
Técnicos de la empresa concesionaria del ciclo del agua, UTE Gestión Cangas, acudieron de mañana y a primera hora de la tarde para intentar solventar el problema. Atribuyen el problema a la acumulación de basura que no debería ser arrojada por el váter, como toallitas húmedas o compresas entre otros elementos.
Desde las 14.00 horas está izada la bandera amarilla.
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