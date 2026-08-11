Moaña renueva suelos y paredes de su Casa da Mocidade

El Concello de Moaña acometió en las últimas semanas trabajos de reparación de la Casa da Mocidade, atajando desperfectos que el uso y el paso del tiempo habían causado sobre todo en la planta baja de las dependencias destinadas principalmente a acoger actividades para niños y jóvenes del municipio.

El concejal de Mocidade, Kevin González, explica que la intervención implicó una inversión de 11.700 euros y supone la primera fase de un plan de renovación que se acometerá paulatinamente en los próximos años. En esta ocasión se reparó y pintó el salón principal de la planta baja así como el cuarto de entrada a los baños. Se repintaron las paredes en color blanco y se instaló una nueva tarima vinílica con color de madera de roble en una superficie de 130 metros cuadrados de suelo.

Además se adquirieron e instalaron 60 metros cuadrados de rodapiés vinílicos blancos y se forraron los 16 peldaños de las escaleras que comunican la planta principal con la baja también con tarima vinílica y distintos remates.

El aspecto de las renovadas escaleras. | / FDV

Esta intervención es la mayor reforma de la Casa da Mocidade desde la reformulación acometida en el año 2021, con Daniel Costas como titular de Mocidade. Entonces se habían adquirido distintos elementos para favorecer la conversión de estas instalaciones en un punto de encuentro infantil y juvenil. En concreto se habían comprado dos tableros de tenis de mesa y un futbolín de uso gratuito para la planta baja, así como varios espacios de videojuegos para la Nintendo Wii, la Switch o juegos retro.

En la planta principal también se había habilitado una zona con juegos tradicionales y un espacio centrado en juegos de mesa. También se adaptó un pequeño espacio para leer cómics adquiridos por el Concello y con información tanto sobre sexualidad como sobre orientación educativa.