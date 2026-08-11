Lara Tronti y Hugo Pérez dan la bienvenida a Carlota, su segundo hijo: «Nuestro pequeño secreto»

La familia de Hugo Pérez y Lara Tronti ya es de cuatro (además de todas sus mascotas). La pareja ha dado la bienvenida a Carlota, su segundo hijo en común, una niña que nació el pasado 8 de agosto y cuya llegada decidieron mantener durante unas horas en la intimidad para que su hermano mayor, Nico, fuese uno de los primeros en conocerla. La noticia la hicieron pública este lunes 10 de agosto a través de sus perfiles de Instagram.

«Carlota Tronti Pérez 08/08/2026 nuestro pequeño secreto. Estábamos esperando a que Nico conociera a su hermanita antes de contároslo estamos en una nube muy felices», escribieron junto a varias imágenes familiares tomadas tras el nacimiento.

El anuncio deja además un detalle que ya llamó la atención cuando nació su primogénito: Carlota lleva como primer apellido el de su madre, Tronti, y como segundo el de su padre, Pérez. La pareja mantiene así el mismo orden que escogió para Nico, cuyo nombre completo es Nicolás Tronti Pérez. Cuando el pequeño nació, el 21 de enero de 2024, Hugo y Lara ya lo presentaron públicamente de esa manera en sus redes sociales.

La pulsera hospitalaria de Carlota con los apellidos, primero el de su madre y en segundo lugar el de su padre. / Instagram

La llegada de Carlota se produce dos años y medio después de que la pareja se estrenase en la paternidad con Nico. Fue el pasado mes de febrero cuando anunciaron que esperaban su segundo bebé. Entonces compartieron un vídeo familiar en el que era precisamente el niño quien descubría, a través de una ecografía, que iba a convertirse en hermano mayor.

Hugo Pérez y Lara Tronti se convirtieron en dos de los rostros gallegos más reconocibles de ‘La isla de las tentaciones’ después de participar como pareja en la tercera edición del programa de Telecinco. Su relación consiguió sobrevivir a la experiencia televisiva y desde entonces ambos han construido una numerosa comunidad de seguidores en las redes sociales, desde donde comparten buena parte de su vida familiar.

Para Hugo, sin embargo, aquella no había sido su primera experiencia en un ‘reality’. El de Bueu saltó a la televisión en 2014 con su participación en ‘Gran Hermano 15’, programa al que entró con apenas 18 años acompañado por su inseparable cabra Rubia, una de las imágenes más recordadas de aquella edición. Años después regresaría a Mediaset junto a Lara para poner a prueba su relación en ‘La isla de las tentaciones’.

La pareja mantiene además un fuerte vínculo con Bueu, donde desarrolla buena parte de su vida familiar y profesional. Este mismo verano dio un nuevo paso en su faceta empresarial con la apertura de Lar, una cafetería situada en la céntrica plaza Massó de la localidad pontevedresa.

Ahora, las cámaras y los proyectos profesionales dejan paso durante unos días a Carlota. Tras esperar a que Nico pudiera conocer a su nueva compañera de aventuras antes de compartir la noticia con sus seguidores, Hugo y Lara resumen el momento que atraviesan con apenas unas palabras: «Estamos en una nube, muy felices».