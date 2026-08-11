La Escola de Saúde de Moaña logra 31.500 euros de la Red de Ciudades Saludables

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acaba de hacer públicas las ayudas concedidas a las localidades acogidas a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS). La decisión se adoptó tras una reunión de la comisión de seguimiento con el Ministerio de Sanidad. El Concello de Moaña es uno de los cinco de toda la provincia de Pontevedra que recibirá financiación para sus planes como integrante de las RECS y, de hecho, es el que recibe un mayor importe con mucha diferencia: un total de 31.554 euros.

La concejala de Benestar Social, María Sanluis, pone en valor la financiación lograda y explica que presentó proyectos en tres líneas de actuación. Entre los ejercicios 2026 y 2027 se conceden para la Escola de Saúde 10.294 euros. Para los programas municipales de envejecimiento activo la cantidad que logra Moaña es de 16.043,18 euros y para «Moaña Avanza na Estratexia de Saúde» la aportación es de 5.217 euros.

Hay que recordar que la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), ya había premiado a la Escola de Saúde de Moaña en noviembre, en el marco de sus V Premios de Calidad. Entonces el jurado había considerado que la iniciativa del gobierno moañés, que competía en la categoría de Desarrollo de la Acción Comunitaria para la promoción de la salud para entidades de menos de 20.000 habitantes, es una «propuesta ejemplar que contribuyó a mejorar la salud y bienestar de los vecinos en este 2025».

La Escola de Saúde fue impulsada por la propia María Sanluis tras su llegada a la concejalía en el año 2023 con el objetivo de promocionar la salud y mejorar el bienestar físico, mental y social de los vecinos. Desde entonces su programación abordó temáticas como los mitos y realidades del TDAH, la salud sexual, salud mental en la infancia y en la adolescencia y la influencia de las nuevas tecnologías; las altas capacidades o la maternidad y la crianza.