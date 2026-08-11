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Doa Saúde Mental organiza en Moaña la Andaina Mente en Marcha

Inauguración de un mural organizado por Doa Saúde Mental en Moaña.

Inauguración de un mural organizado por Doa Saúde Mental en Moaña. / PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

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Redacción

Moaña

El colectivo Doa Saúde Mental, que trabaja con personas con enfermedades mentales, organizará el domingo 13 de septiembre la I Andaina Mente en Marcha. Partirá a las 10.00 horas del Palco da Música y el recorrido será de 6,5 kilómetros. El objetivo es promover la salud mental, combatir el estigma y fomentar la participación y la inclusión social a través de una actividad abierta a la ciudadanía. Colabora el Concello de Moaña.

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