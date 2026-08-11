Doa Saúde Mental organiza en Moaña la Andaina Mente en Marcha

El colectivo Doa Saúde Mental, que trabaja con personas con enfermedades mentales, organizará el domingo 13 de septiembre la I Andaina Mente en Marcha. Partirá a las 10.00 horas del Palco da Música y el recorrido será de 6,5 kilómetros. El objetivo es promover la salud mental, combatir el estigma y fomentar la participación y la inclusión social a través de una actividad abierta a la ciudadanía. Colabora el Concello de Moaña.