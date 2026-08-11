La Cofradía de Cangas supera los 600.000 euros de facturación en el mejor mes de julio de toda su historia

Las buenas noticias no paran de llegar a la Cofradía de Pescadores San José de Cangas. Al Premio Alimentos de España que le concedió hace unos días el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por su «ejemplar proceso de transformación y modernización», se suma ahora un resultado récord en su volumen de negocio. El cabildo cangués viene de cerrar el mejor mes de julio de toda su historia, pulverizando todos los registros anteriores para alcanzar los 613.320 euros de facturación.

La cifra supone un incremento de más de 100.000 euros con respecto a los mejores números en este mes, los que había conseguido en 2025, cuando las descargas en la lonja morracense generaron 510.742 euros. El nuevo récord confirma, además, la tendencia al alza en esta década (siempre hablando del mes de julio), con incrementos constantes año a año, con la única excepción del ejercicio 2023, cuando se produjo una bajada mínima en comparación con el año anterior.

La diversificación de las capturas es una de las principales claves de estos buenos resultados. «Lo positivo es que no dependemos de una sola especie, sino que tenemos una gran variedad de sectores en los que trabajamos», señala David Fernández, gerente del cabildo cangués. «Aunque no tenemos grandes números en un solo producto, todo va sumando, además de que las capturas han sido buenas, los precios están al alza y probablemente hayamos tenidos más barcos que han optado por vender en esta lonja», añade.

Las cifras no engañan. Las descargas han alcanzado los 41.887 kilos, con un precio medio de 14,64 euros el kilo y un máximo de 210, logrado con el camarón común. Aunque el abanico de productos que han pasado por lonja es muy amplio, es el pulpo el que ha ejercido como auténtica locomotora coincidiendo con la apertura de la pesquería tras dos meses de veda. Cangas ha vendido un total de 21.770 kilos del cefalópodo para generar 265.216 euros de ingresos. Lo ha hecho con unos buenos precios (12,18 euros de media, con un mínimo de 9,5 y un máximo de 16) y esquivando de momento una crisis de capturas que ha obligado a amarrar a parte de la flota en Galicia.

Pescado descargado en la lonja de la Cofradía de Pescadores de Cangas. / Gonzalo Núñez

Después del pulpo, la especie que genera un mayor retorno económico es la navaja, con 117.755 euros y capturas que suponen 5.885 kilos. A continuación se sitúan la cornicha con 50.048 euros; el percebe, con 47.374 euros; la nécora, con 44.591 euros; y el camarón, con 32.765 euros generados con solo 381 kilos de capturas.

Para la cofradía, los resultados de los últimos años son fruto de un arduo trabajo anterior. «Al principio costó, pero en esta última etapa hemos consolidado muchas cosas, como la implantación de pescadurías que no había, como la del camarón o la lura, o el centro de estabulación de crustáceos, que permiten una venta más directa y que la restauración pueda ver y revisar aquí el producto que quieren», explica David Fernández. En resumen, se trata de «una mayor profesionalización. Queremos darle un valor añadido al producto, y para ello marcamos una serie de pautas sobre cómo tratarlo. Es un buen producto, está fresco, pero si no tiene una buena imagen y un trato excepcional, irremediablemente pierde valor en el mercado».

En cuanto a la evolución histórica de los resultados económicos del cabildo cangués en julio, la década arrancó en plena pandemia del COVID con 258.238 euros facturados en 2020 y unas capturas discretas, superando por poco los 18.000 kilos. En julio de 2021 ya se produjo el primer repunte, al conseguir 374.194 euros de ingresos con unas descargas que supusieron 31.179 kilos. La barrera de los 400.000 euros se superó en julio de 2022 con 419.165 euros y menos capturas que 12 meses antes, rozando los 28.000 kilos.

En 2023 hubo aumento en cuanto a kilos en lonja, un total de 29.808, pero con menor rendimiento económico, al situarse la facturación en los 411.208 euros. Y a partir de ahí llegó el bum. En 2024 se llegó a los 461.021 euros con unas descargas de 30.963 kilos, y en el ejercicio pasado, el de julio de 2025, los números se situaron en los 510.742 euros con 31.225 kilos descargados.

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Con todo, David Fernández hace un llamamiento a la prudencia en un sector «tan variable como el del mar, que no depende solo de tu trabajo, sino de temporales, de riadas, toxinas...». El ejemplo más reciente es el de este mismo 2026. «Marzo y abril fueron dos meses impresionantes, pero también porque venían de otros dos meses malísimos como los de enero y febrero. Influyó el llevar tanto tiempo sin faenar y el que coincidiese con la campaña de la vieira», explica el gerente de la cofradía canguesa. La conclusión es clara: Quedan muchos meses por delante para saber si 2026 puede firmar el récord histórico anual de ventas en el cabildo cangués.