Bueu limita el acceso a Udra e intensifica los controles en Lagos por el eclipse

Limitación de acceso a Cabo Udra y controles «exhaustivos» en Lagos con motivo del histórico eclipse previsto para este miércoles. Son algunas de las medidas consensuadas este martes en una reunión de trabajo entre el Concello de Bueu, Policía Local y Guardia Civil. El objetivo es garantizar la seguridad, que las ambulancias y vehículos de emergencias puedan acceder a cualquiera de los puntos si hay una situación de urgencia y permitir que los vecinos puedan ir o salir de sus viviendas con toda normalidad.

Las medidas más restrictivas se aplicarán en el entorno de Cabo Udra, que finalmente se ha incluido dentro de la lista de lugares para ver el eclipse. La concejala de Turismo de Bueu, Silvia Carballo, explica que no se podrá acceder con vehículos ni estacionar en toda la explanada de Chan de Esqueiros.

A mayores habrá dos puntos de control de la Policía Local en la carretera de A Roza (EP-1302) para regular y limitar el acceso a Cabo Udra. El primero estará situado a la altura de la intersección y bajada hacia Sar y la playa de Tuia, mientras que el segundo se emplazará en el entorno del cruce con el camino de A Vela. El objetivo es impedir la afluencia masiva de vehículos, que las personas que quieran ver el eclipse desde Udra se desplacen a pie y al mismo tiempo garantizar la normal circulación para los residentes en estas zonas de la parroquia de Beluso

En la reunión de este martes se delimitó un segundo punto crítico: la playa de Lagos. Por si orientación y situación se prevé que sea uno de los puntos elegidos por muchas personas para seguir el fenómeno astronómico de este miércoles. Concello de Bueu, Policía Local y Guardia Civil acordaron intensificar ya desde la tarde del martes los controles en esta zona de la parroquia de Beluso para impedir la presencia de automóviles mal aparcados. Desde el gobierno local bueués advierten de que esa vigilancia será «exhaustiva» debido al escaso ancho de la carretera de Lagos. «Trátase de garantir a seguridade e que exista espazo suficiente para o paso de calquera vehículo de emerxencias», insiste Silvia Carballo. «A seguridade é máis importante que calquera foto do eclipse», subraya.

Los controles se extenderán a otras playas del municipio en las que se prevé una gran afluencia y donde puede haber problemas de tráfico, como en Lapamán o Agrelo-Portomaior.

Este operativo se complementa con una llamada a la prudencia. Sobre todo para evitar accidentes o caídas en zonas rocosas en la costa o en pistas y caminos. «Apelamos ao sentido común. A foto non é o máis importante e pedimos que a xente esté atenta ás mareas e que non transiten por camiños que non coñecen», recalcan desde el Concello de Bueu.

Operativos en Cangas y Moaña

Cangas también establecerá para este miércoles un plan especial para limitar los accesos al entorno de Donón, en especial la zona de la «Caracola», Cabo Home y el monte de O Facho. En este operativo participarán Protección Civil Cangas, Policía Local y Guardia Civil y el objetivo es restringir la entrada de vehículos a esta zona para garantizar el acceso de los medios de emergencia ante cualquier eventualidad.

Los mismo ocurre en Moaña. Los lugares en los que se prevén mayores concentraciones de gente para ver el eclipse es el monte Faro, donde están las antenas de televisión, y el monte de A Paralaia y la Cruz do Xestoso.

Todos estos espacios se consideran especialmente sensibles porque en su mayoría solo disponen de una vía de entrada y salida, lo que puede generar problemas de seguridad si no se respetan las recomendaciones de acudir a pie y dejar los automóviles correctamente estacionados.