Bob Esponja no se pierde una fiesta en la comarca de Morrazo

Hay vecinos más fiesteros y menos fiesteros en la comarca, pero lo que está claro es que el único que no se pierde una verbena es Bob Esponja. Ahí está, fiesta tras fiesta, haciendo disfrutar a los niños. Debe gustarle O Morrazo por eso del carácter y tradición marinera de la zona.

El odio irracional que pasa de los madrileños a los portugueses

Los problemas para estacionar, tan graves en O Morrazo, y los colapsos en el entorno de las playas, no parecen una razón para llegar al extremo de pinchar ruedas de coches. Además seleccionando el origen. El odio irracional que parecía reservado a los madrileños, por los que nunca nadie suele salir en defensa, ahora parece que se está cebando también con los portugueses. Es mejor mantener la calma, la temporada alta de verano pasa rápido y conviene recordar que miles de morracenses tienen la sana costumbre de disfrutar del país vecino cuando tienen algún día libre. Debe cundir la hermandad que caracteriza a ambas márgenes del río Miño.

Noticias relacionadas

Las boyas tumbadas imponen menos respeto

Debe ser cosa de las boyas tumbadas que se pusieron en el balizamiento de Cangas este año. De otro modo no se entiende por qué algunos dueños de embarcaciones recreativas tienen por costumbre saltarse los límites día sí y día también. Debe ser que quieren atracar al lado de la toalla.