La crisis del pulpo se agudiza y la flota empieza a amarrar por la caída de capturas

En Gran Bretaña no saben qué hacer con tanto pulpo y en Galicia su crisis parece agudizarse. Los datos y las estadísticas no engañan: las cifras del primer mes de la nueva campaña son preocupantes, con una caída de la que pocas lonjas escapan. Es cierto que la mejor época el cefalópodo llega con el otoño e invierno, pero los augurios no son nada halagüeños. Julio se cierra en Galicia con 265.658 kilos subastados y unas ventas de 3 millones de euros. La comparativa con el mes de julio de 2025 es reveladora: 347.250 kilos y casi 4 millones de euros, tal como refleja la plataforma Pesca de Galicia. Un descenso de 81.600 kilos y 1 millón de euros menos en ventas. Una situación a la que la comarca de O Morrazo no es ajena, aunque la de Cangas es de las pocas cofradías que mejora sus datos con respecto a la apertura de la campaña de 2025. Ante este panorama una gran parte de la flota ha comenzado a amarrar a la espera de que la situación mejore o directamente ha cambiado de arte.

Los datos de Pesca de Galicia en el caso de O Morrazo constatan un desplome en el caso de Bueu y Aldán-O Hío y la lonja de Cangas es la única que hasta el momento parece capear esta crisis, con más capturas e ingresos. Pese a ello, las cofradías de la comarca registran en conjunto una caída de casi 18.000 kilos con respecto al mismo mes de 2025, lo que se traduce en 231.500 euros menos de facturación. En datos absolutos, las flotas de los tres pósitos pescaron durante el mes de julio 60.229 kilos de pulpo, que supusieron unas ventas cercanas a los 715.000 euros. Mientras, en 2025 esas magnitudes fueron notablemente superiores: más de 78.000 kilos y casi 950.000 euros de facturación.

La excepción es Cangas. Los datos de la Plataforma Pesca de Galicia recogen que durante este mes de julio la flota canguesa volvió a puerto con 21.770 kilos (casi 6.000 más que en el mismo mes de 2025), que dejaron unos ingresos de 265.200 euros (cerca de 70.000 euros más que en julio de 2025).

El pesaje de un ejemplar en la plaza de Bueu. / Gonzalo Núñez

La lonja canguesa es una de las que marca una de las cotizaciones máximas más altas de Galicia (16 euros y solo superada por Muros y Camariñas) y el precio medio también está entre los cinco más altos de toda la comunidad, con 12,18 euros. Un importe solo superado por A Guarda, Canido, Barallobre y Ferrol.

La flota de Bueu es habitualmente una referencia válida para intuir el estado del cefalópodo. Los datos de la plataforma Pesca de Galicia del primer mes de esta nueva campaña la sitúan como la lonja de la provincia de Pontevedra con más capturas y ventas y la segunda a nivel de Galicia, solo superada por Ribeira. Julio se cerró con unas descargas de 30.558 kilos y un volumen de negocio que rozó los 355.000 euros.

"Bueu es la primera lonja de la provincia y la segunda de Galicia en capturas y ventas"

De más de 2.000 kilos al día a menos de 500

Durante los primeros días de la campaña las capturas diarias estuvieron por encima de los 2.000 kilos. Luego se estabilizaron entre los 1.300 y los 1.800 kilos y en los últimos días las descargas ya se quedaron por debajo de los 1.000 e incluso de los 500 kilos. El pulpo alcanzó una cotización máxima de 14,50 euros y su precio medio se sitúa en los 11,60 euros/kilo.

El descenso con respecto a la apertura de la campaña de 2025 es más que patente: en aquel entonces las descargas rebasaron los 47.000 kilos y las ventas estuvieron por encima de los 564.200 euros. Son 16.550 kilos menos y una caída de casi 210.000 euros.

La Cofradía de Aldán-O Hío registra un descenso de prácticamente el 50% en ambas variables: la actual campaña comenzó con 7.900 kilos frente los a los más 15.200 de julio de 2025, con el inevitable reflejo en las ventas: de los más de 186.000 euros del año pasado a poco más de 95.000 en el primer mes de la actual temporada. El precio máximo llegó a los 15 euros y el medio es de 12,04 euros kilo.

Con este panorama muchos armadores han decidido amarrar temporalmente o salir menos días al mar porque las capturas que registran no llegan ni de lejos para cubrir los gastos. «La semana pasada ya hubo poco pulpo, esta semana muy poco y para la próxima seguramente casi nada», aventuran desde Cangas.

En Bueu algunos de los más veteranos son críticos con el actual plan de gestión del cefalópodo y defienden abiertamente un cambio de sistema. «Hai que voltar ao de antes: levar e traer as nasas todos os días a terra. As nasas non poden quedar no mar», sostienen.

De momento el pulpo en las plazas de abastos tiene un precio relativamente asequible, en función de su tamaño. «Puede estar entre los 14 y 16 euros el kilo. Está más barato que hace un año. Pero si la cosa sigue así lo normal es que empiece a subir», explican desde algunos puestos.