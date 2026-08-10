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Pais de San Roque celebra su 40 aniversario

Integrantes de la agrupación. | FDV

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Javier Manchado

O Morrazo

La agrupación de baile y música tradicional de Cangas, fundada en 1986, se reunió para conmemorar la efemérides en un acto al que asistió una de las fundadoras y exdirectora del grupo, Carmiña Pérez Alonso. El 12 de diciembre se celebrará un festival en el auditorio como colofón a este cumpleaños.

Aparcar en Cangas los fines de semana, esa prueba del Grand Prix

Los eventos que ocupan espacios públicos en Cangas suelen derivar en menos plazas de estacionamiento, en una villa ya totalmente saturada por la falta de soluciones para dejar el coche. Viernes y sábado, por ejemplo, el caos fue inmenso. Circular por el centro a determinadas horas parecía un Grand Prix e intentar estacionar básicamente era un reto para ver cuánto aguantaba el depósito de combustible y, de paso, cuanto CO2 se emitía hasta poder parar el motor.

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Una tarde y una noche con la playa de O Cocho cerrada y ahora vigilancia de las manchas que aparecieron en el litoral de la parroquia de Tirán. El Concello de Moaña vigila todo lo que ocurre en la lámina de agua que rodea el municipio. Eso sí, las fotos fueron enviadas a Salvamento Marítimo y al servicio de emergencias 112, para que determinen si las manchas rojizas son, tal y como parecen, de origen natural y no presentan problemas de toxicidad.

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