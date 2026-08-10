La comarca de O Morrazo registra 18 de los 21 mosquitos tigre identificados en Galicia este verano

La incidencia del mosquito tigre en Galicia está siendo limitada en lo que va de verano. No en vano se identificaron, debidamente comprobados a través de expertos en la aplicación Mosquito Alert, apenas 21 ejemplares en todo el sur de Galicia. Lo llamativo es que nuevamente O Morrazo y particularmente Moaña concentran la inmensa mayoría de los avistamientos, probablemente al estar la población más sensibilizada con el problema toda vez que fue en Moaña en donde se registraron los primeros mosquitos tigre de toda Galicia en agosto de 2023.

En concreto entre el 1 de julio y el 10 de agosto fueron identificadas 21 unidades de esta especie invasora en toda la comunidad, todos ellos en el área de Vigo y, del total, 18 casos se registraron en O Morrazo y hasta 15 en el término municipal de Moaña.

Fuera de la comarca los casos confirmados se localizan en Mos, el 3 de julio, en O Porriño el 5 de julio y en la ciudad de Vigo el pasado 20 de julio. En Cangas, por su parte, se constató la presencia de otros tres ejemplares, dos de ellos en el entorno de la Avenida de Vigo avistados el 7 de julio y el pasado 4 de agosto, uno en el interior de una vivienda y otro fuera. El tercero se vio en la parroquia de Coiro, el 17 de julio, a cielo abierto.

En Moaña, que concentra la inmensa mayoría de los avisos, se constatan dos áreas con una incidencia muy por encima de la media: la parroquia de Tirán y la subida a la parte alta del municipio por la PO-313. En la primera de las zonas desde el 1 de julio se registraron la friolera de cinco ejemplares. Dos de ellos el día 8 del mes pasado, otro el día 13, otro el 17 y otro el 28. Todos ellos fueron descubiertos en el exterior. En cuanto a la parte alta, son seis los mosquitos tigre fotografiados y confirmados por los expertos. Fueron «cazados» los días 4, 6, 10, 12 y 23 de julio así como el pasado 8 de agosto.

En lo que respecta a los otros avistamientos en territorio moañés, el 7 de julio se registró un ejemplar en O Con, en la zona urbana también de Tirán. En la parroquia de Meira hay notificado un caso el 5 de julio y en Berducedo se alertó de los últimos ejemplares vistos, los días 4 y 9 de agosto.

El que fue notificado en la parroquia de Meira. | MOSQUITO ALERT

Ya a comienzos de julio, en la última reunión de la comisión de seguimiento del mosquito tigre, se explicó que en 2025 Moaña había concentrado la mitad de los ejemplares identificados en toda Galicia, al sumar 719 casos. Los expertos estiman que el pico de incidencia llegue en este mes de agosto y se mantenga alto en septiembre para descender ya de forma abrupta en octubre.

La principal preocupación de la presencia de una especie que parece haber llegado para quedarse es lo dolorosas de sus picaduras, como acreditan los centros de salud de la comarca cuando los pacientes les muestran las rojeces provocadas por ellas. Eso sí, de momento los entomólogos no identificaron ningún ejemplar en Galicia que porte los virus del zika, el dengue o el chikungunya, de los que los mosquitos tigre son vectores de transmisión y que sí incrementaría notablemente la alarma sanitaria. Se considera una situación muy improbable, pues deben picar previamente a alguien con estos virus.