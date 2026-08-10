Moaña arregla los accesos de madera a las playas de Tirán

El Concello de Moaña finalizó en los últimos días el arreglo integral de varias pasarelas de madera del litoral de la parroquia de Tirán, incluyendo accesos a las playas. La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que se invirtieron unos 25.000 euros en estas mejoras. La pasarela que da entrada a la playa del Río da Ribeira así como la de A Mona, incluyendo el paso al mirador de este último arenal, concentraron las principales inversiones.

Se completaron así las intervenciones en los elementos de madera de entrada a las zonas de baño después de que, a comienzos de verano, se reparasen las rampas de entrada a A Xunqueira que habían quedado muy dañadas con los temporales del pasado invierno. En ese arenal, precisamente, debido a la cantidad de arena que se llevaron el oleaje y el viento, fue necesario construir las pasarelas en zigzag para salvar el nuevo desnivel y que el acceso para las personas con movilidad reducida sea mejor.

Estado en el que quedó una de las bajadas a los arenales. | FDV

Solo para A Mona la inversión fue de más de 11.300 euros y ya se puede disfrutar para la segunda parte del verano. Chapela explica que fue necesario eliminar el anterior mirador de A Mona porque estaba en muy mal estado «y resultaba peligroso». Con la actual actuación se adaptó la instalación reforzando los pivotes e instalando nueva madera.

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La parroquia de Tirán concentra algunas de las zonas de baño más concurridas de todo Moaña, aunque la bandera azul ondea solo en su arenal más urbano, el de O Con, que permite el acceso con el coche hasta su entorno. El servicio de socorrismo tiene sus puestos de vigilancia en O Con y también en A Xunqueira.