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Meira honra a la Virxe da Peregrina en A Guía

Los fieles, durante la procesión de este domingo. | GONZALO NÚÑEZ

Los fieles, durante la procesión de este domingo. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

Moaña

La parroquia de Meira está de fiesta desde que la noche de viernes Dj Michi abriese el programa de las celebraciones en honor a la Virxe da Peregrina y la Virxe de Luján, en la capilla de A Guía. Este domingo se celebró el día grande en honor a A Peregrina con misa solemne a las 13.00 horas seguida de una procesión por el atrio. El sábado por la noche, antes de la primera verbena, el pregón había corrido a cargo de Ángel Currás (Oveyanejra).

Este domingo la música tradicional tuvo su protagonismo con la actuación del grupo de gaitas Son de Nós. Ya por la noche la verbena corrió a cargo del trío Tic Tac y del Dj Josinho. Hoy concluyen los festejos. Por la mañana un pasacalles a cargo de Noroeste. A las 13.00 horas se celebra la misa por la Virxe de Luján. A las 16.30 horas habrá juegos infantiles como el toro mecánico y una fiesta de la espuma.

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