Medio ambiente
Un informe técnico recomienda sanear y controlar los árboles del paseo de Banda do Río tras la caída de uno de ellos en junio
El documento, solicitado por el Concello, propone podas para eliminar las ramas secas o rotas y reducir la carga de uno de los ejemplares
Acometer una poda de saneamiento de todos los ejemplares y proceder a una revisión periódica de los mismos, sobre todo tras episodios de viento intenso. Esas son las recomendaciones que recoge el informe técnico realizado por la Estación Fitopatolóxica Areeiro sobre el estado de los árboles del paseo de Banda do Río, una petición expresa del Concello de Bueu tras la caída de parte de uno de ellos y el talado de otros dos el pasado mes de junio.
El documento propone la eliminación de las ramas secas, rotas o con decaimiento, así como la realización de podas correctivas en las ramas con inserciones deficientes o con un desarrollo anómalo. En un árbol en concreto que presenta una bifurcación a dos metros de altura, recomienda reducir moderadamente la carga sobre los ejes principales, con un sistema de cableado dinámico. También apunta a la retirada del cable que conecta otro de los ejemplares con el edificio contiguo. Por último, marca el establecimiento de medidas de protección en el sistema de raíces de un tercer árbol, limitando el tránsito de personas a su alrededor.
El informe señala asimismo que tras la caída de un árbol y la eliminación de otros dos «sin que se pudiese determinar con certeza la causa de su pérdida», es necesario un control de los ejemplares para detectar la posible aparición de nuevos defectos estructurales, síntomas de decaimiento o signos de inestabilidad. Por último, subraya que no se recomienda la reposición de los árboles desaparecidos, ya que la densidad es bastante elevada en ese espacio.
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