El Concello de Bueu urge a Aqualia a renovar las redes en Montero Ríos y a la reposición de los pavimentos

La paciencia del Concello de Bueu con el proceder de la concesionaria del agua en el municipio ha llegado al límite. El ejecutivo local ha urgido a Aqualia a acometer la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento en la calle Montero Ríos ante la acumulación de averías, así como a reponer los pavimentos levantados en las actuaciones de los últimos meses. La medida ha sido adoptada después de la visita que el alcalde buenense, Félix Juncal, realizó esta mañana a la zona y comprobó in situ lo que denominó «incapacidad manifiesta de la empresa para actuar y atajar los problemas».

Juncal reconoce el «deterioro del servicio», con áreas especialmente afectadas por las averías, como las calles Pazos Fontenla y Montero Ríos. La situación de la primera de ellas será paliada con el proyecto de renovación que se confía en licitar próximamente, pero en la segunda es necesario un plan de actuación que el gobierno local ya tiene en mente.

De este modo, en este vial, el tramo comprendido entre la calle Castelao y la intersección con la PO-551 es uno de los que el concello tiene en mente para actuar. Lo haría con la puesta en funcionamiento de una tubería instalada en 2006 que nunca llegó a entrar en servicio. La idea es la de hacerlo ahora y acompañarlo con el cambio de todas las acometidas de las viviendas de ese lugar. El gobierno local instará a la empresa a hacerlo, aunque asumiendo que será un proyecto en el que también deberá implicarse. «La frecuencia de averías que hay en esta zona es importante, y si a esto le sumamos que cuando se actúa, no se repone, saltan todas las alertas y el concello exige a la empresa que cumpla con sus obligaciones», explica el regidor buenense.

Asimismo, existía un proyecto para actuar en el entorno de la plaza de abastos que fue presentado el año pasado al Plan Concellos, y para el que incluso llegó a solicitarse una autorización por parte de Portos de Galicia. Sin embargo, no llegó a ejecutarse al no poder hacerlo con fondos provinciales. El deseo municipal es retomarlo y ampliarlo a toda la zona situada entre las calles Castelao y Eduardo Vincenti. También se considera necesario acometer de forma urgente el cambio de tuberías en el segmento comprendido entre Rosalía de Castro y Alexandre Bóveda, otro de los que concentra un mayor número de problemas en los últimos tiempos. Eso sí, se dejará pasar el verano para ponerse manos a la obra.

Noticias relacionadas

Hay dos áreas donde no es necesaria una intervención, la que va de Eduardo Vincenti al Gadis, en donde ya se ejecutó un proyecto de renovación hace años, y la que está entre Johan Carballeira y Rosalía de Castro, donde no se han registrado problemas. En todo caso, el gobierno local apunta que también se está a la espera de desarrollar el Plan Director de Banda do Río, en el que se contempla la renovación completa de los servicios. «Mientras, está claro que deberemos adoptar decisiones y actuar para paliar las averías», sentencia Félix Juncal.