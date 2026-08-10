Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova

La tensión por el colapso que genera en el entorno de las playas de O Hío y Aldán la gran afluencia de visitantes no para de crecer desde que comenzó este verano y con la llegada de agosto, cuando la presencia de visitantes en la comarca se disparó, la situación no hizo más que empeorar. Este domingo se vivió un pico, al aparecer hasta 10 coches de ciudadanos de Portugal con las ruedas pinchadas a la hora de la salida del arenal aldanés de Areacova.

Hasta la zona acudieron tanto agentes de la Policía Local de Cangas como efectivos de la Guardia Civil, que fueron los que se encargaron de la investigación.

De momento no hay pistas sobre quién o quienes cometieron el acto de vandalismo y daños contra propiedad privada. Eso sí, los 10 coches afectados tenían matrícula de Portugal, por lo que fueron claramente seleccionados.

Aunque algunos de ellos estaban estacionados de forma irregular, otros se encontraban bien aparcados y no por ello se libraron del ataque. Eso sí, según fuentes del Instituto Armado, ninguno de los dueños de los coches se decidió a presentar una denuncia.

Hay que recordar que es la propia Guardia Civil la que este verano acudió en varias ocasiones a los accesos a las playas de la ría de Aldán para sancionar a los vehículos mal aparcados y tratar de minimizar el problema que se sufre año tras año por este colapso.

Protestas

En agosto de 2025 se habían registrado varias protestas con cortes de tráfico en pasos de peatones en la parroquia de O Hío, por parte de vecinos contra lo que entienden como «masificación turística». Una plataforma convocó también una manifestación en mayo del pasado año en el centro de Cangas. Reunió a 800 personas que cargaron contra lo que a su entender es «un turismo caótico y egoísta».