Cangas acota la Caracola y Moaña refuerza la vigilancia por el eclipse

O Morrazo se prepara para el eclipse solar de este miércoles con los servicios de emergencia de Cangas, Moaña y Bueu pendientes del fenómeno y ultimando sus dispositivos ante la esperada afluencia de público en zonas como Donón, Monte Faro y Cabo Udra.

Cangas realizará un plan de contingencia, con la Policía Local y la Guardia Civil como encargados de gestionar el acceso a la Caracola de Cabo Home, que contará con una limitación de aforo. De este modo, se controlará la entrada de vehículos para facilitar la movilización de las personas y servicios de emergencia.

Protección Civil considera especialmente delicado este espacio de Donón, que comprede la Caracola, el Monte do Facho y Cabo Home, debido tanto a la concentración prevista de desplazamientos como al hecho de contar con una única vía de entrada y salida. El municipio activará el Plan de Emerxencia Municipal en el nivel cero, y contará con medios de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, además de un vehículo contra incendios.

Mientras tanto, Moaña reforzará la vigilancia con dos patrullas de la Policía Local, doblando los efectivos de una jornada habitual. Monte Faro es el enclave que más preocupa por sus dificultades de acceso y las características del terreno. La recomendación es dejar los vehículos aparcados en Chan D´Arquiña y continuar a pie. Así, se facilita el paso de los servicios de emergencia en caso de ser necesario.

La seguridad también será una cuestión clave durante la observación. Protección Civil de Moaña pide evitar los bordes y terrenos peligrosos, y no estacionar sobre hierba seca o matorrales, ante el riesgo de incendios.

Por otro lado, Bueu está pendiente de concretar las medidas que se aplicarán con motivo del eclipse. El Concello tiene prevista para mañana por la mañana una reunión en la que se definirán los protocolos de seguridad para el entorno de Cabo Udra, uno de los puntos del municipio desde los que se podrá seguir el fenómeno. De este modo, el municipio, al igual que Moaña, terminará de perfilar el operativo que estará activo cuando vecinos y visitantes se desplacen hasta los diferentes puntos para contemplar el fenómeno astronómico.

Dependienta de Óptica Studio mostrando unas gafas homologadas. / Gonzalo Núñez

En cuanto a la protección ocular, desde las diferentes ópticas de O Morrazo recuerdan que no se debe mirar directamente al Sol sin gafas homologadas. Al no tener el eclipe una visibilidad del cien por cien en la zona, estas deberán mantenerse puestas durante toda la observación directa. El tiempo máximo de exposición de vista directa está establecido en 3 minutos, a pesar de que lo aconsejable sería la mitad o incluso menos.

Por otro lado, recuerdan que las pausas deben ser equivalentes al tiempo de exposición. Incluso con los filtros, estas son necesarias, ya que «en la retina no tenemos receptores del dolor, entonces no nos damos cuenta de que nos estamos quemando». La demanda de estas gafas ya se ha disparado: los establecimientos consultados agotaron sus últimas unidades en apenas media hora.