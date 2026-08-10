Buceo Rías Baixas retira 2.500 kilos de residuos de basura de la Ría de Aldán

La iniciativa llevada a cabo por Buceo Rías Baixas, En busca de redes fantasma, llega a su recta final tras todo un año de trabajo en la retirada de artes de pesca abandonadas en la Ría de Aldán. El proyecto impulsado por el Plan Social Ence VI, ha extraído más de 2.500 kilos de residuos submarinos en una actuación que busca reducir el impacto de estos residuos sobre los fondos y la fauna marina.

El colectivo ha realizado 32 intervenciones en la Ría de Aldán en las que, además de la extracción de basura, ha trabajado en la recuperación de puestas de choco y calamar que se encuentran adheridas a distintos elementos localizados en los fondos marinos.

Durante las inmersiones, los buceadores separan las puestas de los residuos y las depositan en un capacho para trasladarlas a Octolarvae, donde son llevadas a sus instalaciones para trabajar en su incubación y recuperación. El objetivo es dar una nueva oportunidad de desarrollarse a estos huevos y contribuir a la repoblación de la Ría de Aldán con los ejemplares obtenidos.

«Pequeños gestos como separar las huevas de los residuos al sacarlos y meterlas en un capacho pueden generar muchísima riqueza marina», señala Hugo Albés, propietario del centro de buceo. El responsable destaca la importancia de estas puestas, ya que una sola de pulpo puede contener más de 200.000 huevos que podrían perderse.

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Con este proyecto, Buceo Rías Baixas pretende visibilizar la cantidad de residuos que permanecen en los fondos, y anuncia que continuará desarrollando iniciativas medioambientales para cuidar el mar.