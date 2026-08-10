Medioambiente
Buceo Rías Baixas retira 2.500 kilos de residuos de basura de la Ría de Aldán
La iniciativa llevada a cabo por Buceo Rías Baixas, En busca de redes fantasma, llega a su recta final tras todo un año de trabajo en la retirada de artes de pesca abandonadas en la Ría de Aldán. El proyecto impulsado por el Plan Social Ence VI, ha extraído más de 2.500 kilos de residuos submarinos en una actuación que busca reducir el impacto de estos residuos sobre los fondos y la fauna marina.
El colectivo ha realizado 32 intervenciones en la Ría de Aldán en las que, además de la extracción de basura, ha trabajado en la recuperación de puestas de choco y calamar que se encuentran adheridas a distintos elementos localizados en los fondos marinos.
Durante las inmersiones, los buceadores separan las puestas de los residuos y las depositan en un capacho para trasladarlas a Octolarvae, donde son llevadas a sus instalaciones para trabajar en su incubación y recuperación. El objetivo es dar una nueva oportunidad de desarrollarse a estos huevos y contribuir a la repoblación de la Ría de Aldán con los ejemplares obtenidos.
«Pequeños gestos como separar las huevas de los residuos al sacarlos y meterlas en un capacho pueden generar muchísima riqueza marina», señala Hugo Albés, propietario del centro de buceo. El responsable destaca la importancia de estas puestas, ya que una sola de pulpo puede contener más de 200.000 huevos que podrían perderse.
Con este proyecto, Buceo Rías Baixas pretende visibilizar la cantidad de residuos que permanecen en los fondos, y anuncia que continuará desarrollando iniciativas medioambientales para cuidar el mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Medio Ambiente ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar en las dunas de Nerga y Viñó, y en otros espacios de Red Natura en Cangas
- Denuncian que Moaña impide el uso de un bajo comercial por irregularidades de un edificio en el que sí permite vivir
- «Ya no me queda nada por hacer en el partido ni en la política»
- Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña
- Dos heridos por un atropello en la bajada a la playa de Nerga, en O Hío
- Una curiosa y original llamada de atención por la presencia de ratas en Cangas
- Bueu licitará un contrato de servicios y una asistencia técnica para recuperar control del ciclo del agua
- Seis jornadas para vivir la cultura en Hío