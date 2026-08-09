Dolores Chapela: «La Justicia nos tiene que dar la razón con el PAC de Moaña porque está firmado»

248 semanas de protesta para exigir el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) a Moaña. Ese es el tiempo que ayer completaron las decenas de personas que mantienen el pulso con la Consellería de Sanidade. La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela (BNG), fue la encargada de alzar la voz por parte del gobierno local, en la concentración de ayer. Insistió en la idea, repetida semana tras semana, de que la Xunta de Galicia está «castigando a Moaña» porque no devolvió el PAC, centralizado en Cangas desde marzo de 2020, «pese a que tenemos casi 20.000 habitantes y en verano se multiplica la población. Hay localidades más pequeñas de Moaña que tienen PAC».

Chapela aseguró, ante los presentes, que seguirán en las protestas semanales hasta conseguir el objetivo. «Vamos a seguir siendo la piedra en el zapato que le molesta a la Xunta de Galicia». Añadió que el ejecutivo local entiende que no habrá respuesta de la Consellería de Sanidade al requerimiento previo a la denuncia ante el contencioso administrativo por un presunto incumplimiento del convenio de colaboración para el nuevo centro de salud. «Si no hay respuesta en septiembre presentaremos la denuncia. La Justicia nos tiene que dar la razón, porque tenemos un convenio firmado y los convenios están para cumplirlos», defiende. Pidió a los concentrados que sigan en las movilizaciones «y no decaigan los ánimos, porque estamos luchando por lo que es de justicia».

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También intervino el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral. Alegó que el nuevo servicio de urgencias de 15.00 a 22.00 horas de lunes a viernes «no es un PAC, es, en realidad un recorte».