La reforma de O Gatañal afronta su fase final y el pabellón estará listo para el inicio de la Liga Asobal

Las obras para la reforma del pabellón de O Gatañal afrontan su recta final, con el horizonte de estar completamente rematadas para el primer partido en casa del Frigoríficos del Morrazo en la nueva temporada de la Liga Nexus Asobal, el fin de semana del 19 de septiembre con el Irudek Bidasoa como rival. Los trabajos en el interior del recinto deportivo están prácticamente listos después de que la adjudicataria del proyecto, Construcciones Castro, haya perfilado los últimos detalles en la pista, lo que permitirá que el club cangués abandone su exilio de Bueu y regrese esta misma semana a la actividad en su polideportivo fetiche.

Una empresa subcontratada trabajó en las últimas semanas en la superficie de juego, que fue sometida a una actuación de pulido y pintado, antes de que el sábado se procediese a darle una última capa de barniz. Ahora habrá que dejar un par de días para que seque y será entonces cuando los hombres que dirige Quique Domínguez retornen a su lugar de trabajo habitual.

Estructura para colocar las planchas metálicas de la fachada. / Gonzalo Núñez

La finalización de la pista se une al acondicionamiento de los vestuarios y del gimnasio, ya operativos y en uso ambos desde hace tiempo. También al sellado de las ventanas de la parte alta del graderío, a fin de reducir la entrada de luz natural en el inmueble, un requisito que hay que cumplir para favorecer las retransmisiones televisivas. Y por último, a la sustitución de la cubierta, la actuación de mayor envergadura y la más costosa de un proyecto con un coste de 1.169.000 euros, financiado con fondos del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, además de con aportación de las arcas municipales.

Placas solares para su instalación esta semana en el tejado del edificio. / Gonzalo Núñez

Los trabajos pendientes se limitarán, pues, al exterior. Esta semana está previsto que se proceda a la colocación de las placas solares en el tejado del edificio. En paralelo, la empresa ya ha comenzado la colocación de las planchas metálicas de color azul que envolverán toda la infraestructura para mejorar su aislamiento térmico y protección frente a las filtraciones, pero que además también cambiarán por completo su fisonomía, en lo que se pretende sea una imagen icónica de O Gatañal.

La otra modificación de la fachada la ha supuesto la dotación de un ascensor que permitirá salvar las barreras arquitectónicas para acceder de forma sencilla a la planta alta de las gradas. La instalación ya se ha completado y el aparato está colocado. Tan solo queda pendiente el panel frontal y elegir el sistema de control de acceso al mismo, que posiblemente sea a través de una llave que tendría el personal municipal.

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En cuanto se acaben todas estas obras se procederá a finalizar el adecentamiento del entorno del recinto, con el asfaltado de sus accesos, poniendo en punto y final a una actuación iniciada a finales de 2025 y desarrollada en diferentes fases para alterar lo menos posible la actividad deportiva del Frigoríficos del Morrazo, principal usuario de las instalaciones.