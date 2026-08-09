Patrimonio
Praia-Seara reclama un arreglo integral del lavadero de Fontecán
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Fran G. Sas
Moaña
El colectivo vecinal A Praia-A Seara denuncia el «abandono» de la fuente y lavadero de Fontecán, en el centro de la villa. Recuerda que, incluso con intervención en el Pleno de octubre de 2018, solicitaron un estudio al Concello y solución a la falta de caudal de agua, además del arreglo de todo el conjunto.
El año pasado se registró un problema de potabilidad del agua, con intenso olor y mal sabor. Consideran que «no hay justificación» para la situación de este elemento patrimonial. Alertan de que desde mayo su caudal sufrió un drástico descenso. Piden que el Concello actúe.
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